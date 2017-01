Tập đoàn Sao Mai “mang Tết” đến với 5.000 hộ dân nghèo

Đến hẹn lại lên, trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền, Tập đoàn Sao Mai đã tổ chức chương trình “Sao Mai ăn Tết với người nghèo” với 5.000 phần quà với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng được trao tận tay bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện, thị trong tỉnh An Giang , Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau và Thanh Hóa.

Với thông điệp “Tết yêu thương – gắn kết 4 phương”, hoạt động thường niên này sẽ góp phần giúp nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn đón cái tết đủ đầy, hạnh phúc. Mỗi phần quà là một cánh én nhỏ không chỉ mang hơi ấm mùa xuân về khắp mọi nơi, gắn kết tình cảm giữa doanh nghiệp và cộng đồng thể hiện trách nhiệm của Tập đoàn Sao Mai với cộng đồng. Đây còn là nét văn hóa doanh nghiệp thời hội nhập và cũng là lời tri ân sâu sắc mà ban lãnh đạo Tập đoàn muốn gửi đến cộng đồng trong suốt quá trình gần 20 năm hình thành và phát triển.

Chương trình “Tết người nghèo” năm nay được khởi động từ ngày 11/01/2017 (14 tháng Chạp) và sẽ kết thúc vào ngày 27/01/2017 (30 Tết).

Theo lãnh đạo Tập đoàn, qua mỗi năm, chương trình càng được nâng lên về phạm vi và chất lượng phần quà. Vì thế, trong hoạt động năm nay, Tập đoàn cũng trao tặng nhiều phần quà cho các đối tượng khác như: trẻ em trường khuyết tật An Giang, trẻ em nhiễm HIV tại Hội phòng chống HIV/AIDS, Hội nạn nhân chất độc da cam và trẻ mồ côi, người già neo đơn tại Trung tâm Giáo dục trẻ mồ côi và Người già neo đơn TP Long xuyên, tỉnh An Giang. Một món quà tuy nhỏ nhưng giá trị tinh thần to lớn. Đó sẽ là ngọn lửa sưởi ấm trái tim những số phận đáng thương ấy, để họ có thể “ươm mầm” hy vọng cho một cuộc sống tươi đẹp đang hiện hữu.

