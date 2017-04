Thái Bình: Khánh thành Công viên nước hơn 70 tỷ đồng

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Tân Bình vừa long trọng tổ chức lễ khánh thành Công viên nước và các công trình thể thao dưới nước (Thái Bình Waterpark) tại phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình với diện tích trên 10.000 m2, tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Tân Bình, ông Phạm Bá Vang cho biết, Công trình nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân tại địa điểm có không gian đẹp, phong cách phục vụ chuyên nghiệp với các trò chơi mang tính chất giải trí cao, góp phần tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm ổn định thu nhập cao cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại dịch vụ văn hóa - xã hội của Thành phố Thái Bình nói riêng và của tỉnh Thái Bình nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên, lãnh đạo sở ban ngành cùng lãnh đạo Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Tân Bình thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Thái Bình Waterpark.

Công trình gồm các hạng mục: Bể tạo sóng nhân tạo với 2 máy tạo sóng công suất 180 KVA, Khu bể vầy trẻ em trên có lắp mái lâu đài nước tạo sự thoải mái sinh động cho người đến vui chơi, bể tập bơi, cụm trượt cảm giác mạnh dưới nước gồm máng trượt hở, máng trượt kín, máng trượt 3 làn với hệ thống lọc nước cùng các thiết bị hiện địa được nhập khẩu đồng bộ từ Tây Ban Nha.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Diên tặng hoa chúc mừng.



Đồng thời cùng các công trình phụ trợ gồm tòa nhà 2 tầng diện tích 600 m2, dành cho khách gửi đồ, chờ khi vào vui chơi, hệ thống nhà ăn uống, giải khát, ngoài ra Công ty còn đầu tư các hạng mục công trình trong khu vực vui chơi cảm giác mạnh trên cạn như tàu vũ trụ Apolo cao 24 m, Phim 9D, các trò chơi cho thiếu nhi: mâm ly nhún nữ hoàng, máy bay thủy lực, xe ô tô dụng, nhà bóng liên hoàn cùng nhiều trò chơi khác… đủ tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng phục vụ và đi vào hoạt động với công suất 2.000 lượt khách/ ngày.

Đặc biệt, yếu tố an toàn được Công ty vô cùng chú trọng, toàn bộ hệ thống trang thiết bị, kỹ thuật trong các hạng mục công trình của Thái Bình Waterpark được lắp đặt đồng bộ, hiện đại, hệ thống camera an ninh giám sát, lực lượng nhân viên cứu hộ với 20 người luôn ứng trực sẵn sàng đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Ca đánh giá cao những nỗ lực của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Tân Bình đã hoàn thành công viên nước với quy mô hiện đại, chất lượng cao.

Ông Ca tin tưởng rằng với điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, trình độ quản lý và phong cách phục vụ chuyên nghiệp, Thái Bình Waterpark sẽ hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và tỉnh Thái Bình. Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, phong cách chuyên nghiệp, dịch vụ hoàn hảo để thu hút khách đến vui chơi… Các sở, ban, ngành có liên quan cần làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công viên hoạt động hiệu quả, thực sự trở thành địa chỉ vui chơi, giải trí tin cậy, lý tưởng của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Đây là công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế lao động 1/5.

Mạnh Tùng - Phương Liên