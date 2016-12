Thông tin bất ngờ vụ trộm tại nhà hot girl Sài Gòn

Liên quan đến vụ “Hot girl Sài Gòn mất trộm tiền tỷ” như VietNamNet đã thông tin, đến nay Công an Q.7, TP.HCM xác nhận, số tài sản mà Nguyễn Hà My (tức hot girl Sam, SN 1990) bị mất trộm ước tính khoảng hơn 80 triệu đồng.



Bất ngờ khi két sắt trong nhà hotgirl Sam có ngăn thứ 2 bí mật, phần lớn tài sản vẫn còn. Ảnh: Fb nhân vật

Theo đó, chiều 22/12 hot girl Sam đến công an địa phương trình báo nhà ở KP.3 P.Phú Thuận, Q.7, bị trộm viếng, mất đi số tài sản ước tính khoảng hơn 1 tỷ đồng chứa đựng trong 2 két sắt.

Hot girl Sam khai báo, trưa 22/12 cả nhà đi vắng. Đầu giờ chiều cùng ngày, cô đi công việc trở về thì tá hỏa khi phát hiện cổng chính của nhà bị mở tung, nên chạy vào bên trong kiểm tra thì phát hiện bên trong tung tóe, 2 két sắt chứa tài sản bị nạy phá, nằm chỏng chơ ở hành lang nhà.

Công an Q.7 khi nhận tin báo đã phối hợp cùng Công an P.Phú Thuận điều tra, khám nghiệm, lấy lời khai. Qua công tác điều tra ban đầu, công an nhận định kẻ trộm có thể đột nhập vào nhà bằng đường cổng chính rồi lên lầu khiêng 2 két sắt ra hành lang để nạy phá, lục tìm và lấy đi tài sản.



Chốt cửa phòng tại nhà bị nạy phá, hư hỏng

Sau khi khám nghiệm ban đầu, cơ quan công an tiến hành niêm phong két sắt nhằm phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, cán bộ công an phát hiện 1 trong 2 két sắt có ngăn thứ 2 bí mật nằm phía dưới. Sau đó công an tiến hành kiểm tra thì phát hiện bên trong có chứa tài sản lớn gồm khoảng 25 ngàn USD và các tài sản vòng vàng nữ trang, giấy tờ quan trọng.

Sau khi làm việc với hot girl Sam, đến nay, công an xác định, cô gái này chỉ mất số tài sản ước tính là tiền mặt, ngoại tệ khoảng 80 triệu đồng.



Hot girl Sam chỉ bị mất số tài sản ước tính hơn 80 triệu đồng

Công an cũng cho rằng, chính kẻ trộm cũng không ngờ két sắt có ngăn chứa thứ 2 bí mật này. Ngoài ra hot girl Sam sỡ dĩ có sự trình báo ban đầu khác với thực tế là do khi phát hiện bị trộm đã có tinh thần hoang mang nên chưa kiểm tra thực tế, kỹ lưỡng.

Được biết hot girl Sam, tên thật là Nguyễn Hà My, từng khá nổi tiếng. Trong thời gian gần đây, cô tham gia làm người mẫu ảnh, đóng phim truyền hình và phát triển hoạt động kinh doanh.