Thông tin chính thức vụ khống chế con tin ở Khánh Hòa

Cuối giờ chiều 29-12, lãnh đạo Đội Cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đã bắt Nguyễn Minh Tiến (31 tuổi, trú tại tổ 47 Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, Khánh Hòa), đối tượng đã dùng dao khống chế một nam thanh niên xảy ra lúc chiều cùng ngày. Hiện đối tượng Tiến đã được đưa về trụ sở Công an phường Vĩnh Hải để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, tại khu nhà trọ trên đường Nhà Thờ, phường Vĩnh Hải, đối tượng Tiến cầm theo 2 con dao nhọn bất ngờ xông vào phòng trọ của sinh viên Bùi Sơn Hoàng Vũ (20 tuổi, trú tại xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Nha Trang) khống chế thanh niên này, kéo lên lầu.

Đối tượng sau đó liên tục la hét, dọa giết Vũ vô cớ. Sau ít phút khống chế con tin, Tiến đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực, đùi và bụng sinh viên Vũ gây thương tích khá nặng.

Nhận được tin báo, tổ công tác thuộc Đội cảnh sát 113 đã nhanh chóng di chuyển đến hiện trường. Lúc này, Vũ bị chảy máu nhiều nhưng Tiến vẫn tiếp tục khống chế con tin, dọa giết.

Sau ít phút được lực lượng Cảnh sát 113 thuyết phục, Tiến đã buông dao và bị lực lượng phản ứng nhanh Công an tỉnh Khánh Hòa quật ngã, đưa về trụ sở Công an phường Vĩnh Hải.

Tại cơ quan Công an, Tiến khai trước đó đã sử dụng ma túy đá và bị ảo giác. Tiến tự nghĩ ra việc vợ con y bị Công an phường bắt giữ nên xông vào khống chế sinh viên Vũ làm con tin nhằm ép cơ quan Công an thả người thân?!

Hiện Vũ đã được lực lượng Công an đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Tuy bị đâm nhiều vết thương nhưng sinh viên này vẫn tỉnh táo, không nguy hiểm đến tính mạng.