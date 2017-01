Thủ tướng: Không để tình trạng ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt mà vẫn rút tiền khống

Hôm nay, ngày 05/01/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao công tác điều hành chính sách tiền tệ của NHNN năm qua.

“Những kết quả cụ thể mà ngành ngân hàng đạt được cũng như sự phối hợp tốt giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đã góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp, người dân trong việc tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng”, Thủ tướng nêu rõ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực tiền tệ, tín dụng ngân hàng vẫn còn một số bất cập, hạn chế . Cụ thể, mặt bằng lãi suất, nợ xấu còn cao. Việc xử lý nợ xấu và các ngân hàng yếu kém còn chậm, chưa thực chất, nhất là các ngân hàng thương mại mua lại 0 đồng và ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt. Quy mô và năng lực hệ thống tín dụng Việt Nam nhỏ so với nhu cầu của nền kinh tế, mức độ an toàn của hệ thống vẫn là vấn đề đáng lo ngại, tình trạng tín dụng đen ở một số vùng nông thôn vẫn còn…

Ngành ngân hàng cũng vẫn còn tình trạng vi phạm đạo đức kinh doanh, ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức tín dụng còn thấp. Cùng với đó, rủi ro hoạt động tín dụng vẫn đáng lo ngại do nhiều tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh cho vay đầu tư trung, dài hạn, làm gia tăng chênh lệch kỳ hạn giữa huy động vốn và cho vay.

Năm 2017, nhiệm vụ đặt ra với ngành ngân hàng là vừa thực hiện tốt các công cụ chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát (dưới 4%), giữ ổn định kinh tế vĩ mô, vừa phải có đột phá trong xử lý các ngân hàng yếu kém và nợ xấu, đồng thời góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% đã đề ra.

Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng và sát thị trường hơn và tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn với chính sách tài khóa để vừa hỗ trợ tăng trưởng ở mức cao hơn, vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát. Duy trì ổn định thị trường ngoại tệ, vàng và tăng dự trữ ngoại hối; giữ ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam. Tư duy quản lý điều hành của NHNN phải có sự thay đổi căn bản theo hướng tăng tính thị trường, giảm tính mệnh lệnh hành chính, nhất quán, công khai và dễ dự báo để doanh nghiệp và người dân chủ động trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, đời sống.

Về tín dụng, Thủ tướng chỉ đạo ngnafh ngân hàng điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý ngay từ đầu năm và hướng tín dụng vào những lĩnh vực ưu tiên, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát cơ cấu tín dụng, không để để đầu năm thong thả, cuối năm vất vả chạy dồn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu ngành ngân hàng phải phấn đấu quyết liệt tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất, giảm chi phí vay vốn cho doanh nghiệp.

Về tái cơ cấu ngân hàng, Thủ tướng chỉ đạo tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục hoàn thiện các thể chế, quy định pháp lý nhằm hỗ trợ hiệu quả trong quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, nhất là về quy trình, thủ tục xử lý tài sản bảo đảm, tài sản thế chấp, quyền của chủ nợ và trách nhiệm, nghĩa vụ của người vay.

Xử lý nợ xấu phải gắn với triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, phòng ngừa nợ xấu gia tăng.Hệ thống thanh tra giám sát không được để tình trạng đã vào thanh tra giám sát, đã kiểm soát đặc biệt mà vẫn rút tiền khống, cho vay sai quy định, vẫn để nợ xấu gia tăng như một số trường hợp vừa qua.

NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động xây dựng và triển khai phương án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu để bảo đảm nâng cao năng lực quản trị, điều hành, năng lực tài chính. Các tổ chức tín dụng tích cực đổi mới, triển khai mạnh mẽ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ, phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại an toàn và hiệu quả, có chất lượng; tăng cường an ninh mạng và bảo đảm an toàn tài sản cho khách hàng, không để tình trạng khách hàng đột ngột mất tiền trong tài khoản.





H.T