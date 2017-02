Thừa Thiên Huế: Thành lập Cụm công nghiệp Thuận An

Sở KH&ĐT Thừa Thiên Huế cho biết, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Thuận An và giao cho Ban Đầu tư và xây dựng huyện Phú Vang làm chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.

Theo đó, Cụm công nghiệp Thuận An được xây dựng tại xã Phú Thanh và thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụm công nghiệp Thuận An có quy mô là 14,5 ha; phạm vi, ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp sông Hương; Phía Nam giáp ruộng lúa; Phía Đông giáp ruộng lúa; Phía Tây giáp đường đi cầu Thảo Long.

Thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang)

Theo Sở KH&ĐT Thừa Thiên Huế, Cụm công nghiệp Thuận An được thành lập nhằm tạo tạo quỹ đất phục vụ phát triển sản xuất - kinh doanh cho các doanh nghiệp và di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong nông thôn. Ngành nghề ưu tiên sản xuất: Nghề đóng và sửa chửa tàu thuyền, cơ khí nhỏ; nghề chế biến thủy hải sản, thực phẩm; các ngành nghề truyền thống khác trên địa bàn huyện.

Cụm công nghiệp Thuận An được tổ chức và hoạt động theo quy định của nhà nước về quản lý và phát triển cụm công nghiệp, Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao UBND huyện Phú Vang có trách nhiệm chỉ đạo việc quản lý và đầu tư phát triển Cụm công nghiệp Thuận An đúng quy định pháp luật hiện hành.

Cũng theo Sở KH&ĐT Thừa Thiên Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 149/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã năm 2017 theo yêu cầu của dự án LRAMP với tổng kinh phí 17,5 tỷ đồng. Theo đó, tổng số Km được bảo dưỡng thường xuyên (BDTX) là 1.205,35 Km, trong đó: Đường tỉnh: 440 Km; Đường Huyện: 336,67 Km; Đường xã: 428,68 Km.

Tâm Đăng