Tổ trưởng bảo vệ bị đánh oan vì tưởng trộm xe SH

Tổ trưởng bảo vệ dân phố bị đánh nhầm. Ảnh. Sơn Dương.

Chiều 30/1 (mùng 3 Tết), chị Nguyễn Thị Phương (35 tuổi) ở Hai Bà Trưng, Hà Nội đến nhà người quen ở ngõ 135 Núi Trúc chơi Tết và để xe SH ở sân. Ít phút sau phát hiện có kẻ lấy trộm chiếc xe, chị đuổi theo và hô hoán.

Lúc này, anh Trần Việt Hưng (tổ trưởng bảo vệ dân phố) cũng đi xe SH tới và định hỗ trợ chị Phương truy bắt nghi phạm trộm xe thì bị người đi đường xông vào giữ xe, hành hung, anh Hưng bị thương nặng. Em trai anh Hưng và một người đàn ông trung tuổi phát hiện vụ việc tới can ngăn cũng bị đánh.

Công an phường Kim Mã đến hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân vào bệnh việc cấp cứu, lấy lời khai ban đầu của các nhân chứng.

Lãnh đạo Công an phường Kim Mã xác nhận người bị đánh không phải nghi can trộm xe mà là tổ trưởng bảo vệ dân phố thuộc phường Kim Mã. Nạn nhân mất xe cũng khai do chị quá hoảng loạn, gào khóc nên những người quanh đó lầm tưởng anh Hưng là nghi phạm trộm xe.

Công an phường Kim Mã phối hợp với đội cảnh sát hình sự Công an quận Ba Đình điều tra, truy bắt kẻ trộm chiếc xe SH của chị Phương.