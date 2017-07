Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Hà Lan

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức làm việc tại Hà Lan của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 08 đến 11/7 theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mác Mark Rutte, hai bên đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm. Báo Đầu tư Online trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung.

Hai Thủ tướng ký ý định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về tạo thuận lợi triển khai các dự án chuyển đổi quy mô lớn để phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 1. Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mác Mark Rutte, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã thăm chính thức làm việc tại Vương quốc Hà Lan từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 7 năm 2017.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm và dự chiêu đãi với Thủ tướng Mark Rutte; gặp Chủ tịch Thượng viện Ankie Broekers-Knol và Chủ tịch Hạ viện Khadija Arib; thăm cảng Rotterdam và làm việc với Thị trưởng Rotterdam Ahmed Aboutaleb; thăm Đại học và Trung tâm Nghiên cứu Wageningen; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hà Lan và Tọa đàm Bàn tròn Doanh nghiệp, tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Hà Lan.

2. Hai Thủ tướng hài lòng ghi nhận quan hệ Việt Nam-Hà Lan phát triển toàn diện và thực chất trên tất cả các lĩnh vực kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước năm 2010 và Đối tác chiến lược về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực năm 2014. Hai Thủ tướng cam kết tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao và trao đổi đoàn, bao gồm tham vấn định kỳ giữa hai Bộ Ngoại giao về các vấn đề cùng quan tâm và có chung lợi ích. Các cơ quan đại diện ngoại giao hai nước tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, khi cần thiết, sẽ tham vấn và tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Hai Thủ tướng ghi nhận việc Việt Nam và Hà Lan sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2018 và nhất trí hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm sự kiện đặc biệt này.

3. Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng với kết quả hợp tác cụ thể trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước.

Đặc biệt, hai bên đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong hợp tác cải thiện liên kết vùng ở Đồng bằng sông Cửu Long và trong các chính sách hướng đến sự phát triển bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long. Hai bên cam kết phát huy những thành công trên.

Cùng là các nước châu thổ, hai bên đánh giá cao việc trao đổi chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Với vai trò là đối tác chuyên môn quan trọng, Hà Lan khẳng định sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ triển khai thỏa thuận trên. Hai Thủ tướng đã ký Ý định thư về hợp tác tạo thuận lợi và triển khai các dự án chuyển đổi quy mô lớn vì sự phát triển bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long. Việt Nam hoan nghênh đóng góp của Hà Lan đối với Ủy hội Sông Mekong (MRC). Hai Thủ tướng khẳng định ủng hộ mạnh mẽ Hiệp định năm 1995 về hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công.

4. Hai Thủ tướng đánh giá cao hợp tác thực chất trong khuôn khổ Thỏa thuận Đối tác chiến lược về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực. Việt Nam và Hà Lan sẽ tiến hành trao đổi về việc cải thiện các chuỗi giá trị trong nông nghiệp, trong đó có chuỗi sản xuất thịt an toàn và tạo điều kiện thuận lợi phát triển nông nghiệp bền vững, sáng tạo. Việt Nam hoan nghênh kinh nghiệm và hợp tác của Hà Lan trong lĩnh vực này. Hai Thủ tướng và đại diện nhóm Ngân hàng Thế giới đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác quản lý an toàn thực phẩm ở Việt Nam với sự hỗ trợ của Hà Lan dành cho Việt Nam về chuyên môn, công nghệ và kinh nghiệm. Việt Nam đánh giá cao hỗ trợ kỹ thuật của Hà Lan trong việc phát triển Chiến lược xây dựng thương hiệu thực phẩm quốc gia trong những năm gần đây. Nhân dịp này, Việt Nam mời Hà Lan là khách danh dự tham gia Hội chợ FoodExpo 2018.

5. Hai Bên khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). Hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự ủng hộ đối với Hiệp định EVFTA. Với một chương cụ thể về phát triển bền vững, Hiệp định EVFTA sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên và là công cụ quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Hà Lan sẽ hỗ trợ chuyên môn cho Việt Nam triển khai Hiệp định này như được nêu trong Lộ trình. Việt Nam tái khẳng định chính sách nhất quán cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế, bảo đảm thực thi các cam kết quốc tế liên quan.

6. Hai Thủ tướng ủng hộ các nỗ lực và tiến bộ đạt được trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Hà Lan trong lĩnh vực hàng không. Việt Nam đánh giá cao hợp tác giữa các chuyên gia hàng không, các cơ quan Chính phủ và các doanh nghiệp Hà Lan với các đối tác Việt Nam. Chính phủ Hà Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ thông qua Tổ hợp Hàng không Việt Nam-Hà Lan tập trung vào trao đổi chuyên môn, dịch vụ tư vấn và xác định các công nghệ phù hợp để hỗ trợ phát triển ngành hàng không Việt Nam.

Nhận thức tầm quan trọng của hàng hải và vận tải đường thủy nội địa, dịch vụ hậu cần logistics, phát triển và quản lý cảng đối với nền kinh tế hai nước, trên cơ sở các hợp tác đã có, hai Bên mong muốn tăng cường trao đổi chuyên môn trong những lĩnh vực này.

7. Hai Thủ tướng đánh giá cao các bước phát triển gần đây trong hợp tác giữa các địa phương hai nước và nhất trí thúc đẩy đầu tư và chuyển giao công nghệ của các địa phương Hà Lan cho các địa phương Việt Nam.

8. Hai Thủ tướng ghi nhận tầm quan trọng của pháp quyền và tôn trọng quyền con người đối với phát triển bền vững, an ninh và ổn định. Thủ tướng Mark Rutte ghi nhận các tiến triển tích cực tại Việt Nam về quyền bình đẳng của người đồng tính, chuyển giới (LGBTI) cũng như quan điểm chung của hai nước về vấn đề này tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và mong muốn tiếp tục hợp tác về chủ đề này. Hai Thủ tướng hài lòng về việc Hà Lan hỗ trợ triển khai Công ước Liên hợp quốc về chống tra tấn (UNCAT) và mong muốn mở rộng sự hợp tác này.

9. Hai Thủ tướng tái khẳng định cam kết đối với “Thỏa thuận Paris” ký tại phiên họp lần thứ 21 của Hội nghị các bên Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu năm 1992. Hai bên nhận rõ tầm quan trọng của việc phát triển năng lượng tái tạo. Hà Lan sẵn sàng tham gia vào Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) và mong muốn sẽ được thảo luận với Nhóm, đặc biệt về vấn đề sử dụng năng lượng hiệu quả.

10. Hai Thủ tướng nhất trí đánh giá thành công của Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức; tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM), hợp tác ASEAN-EU nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định, hội nhập kinh tế, tăng trưởng bền vững, bao trùm và thịnh vượng. Việc thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức trên, như thông qua các hội nghị ASEAN-EU và ASEM có thể mang lại lợi ích cho các nước thành viên. Hà Lan chúc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2017.

Với việc ra đời của Cộng đồng ASEAN, hai Thủ tướng bày tỏ quyết tâm tăng cường hợp tác nhằm tranh thủ thị trường tiêu thụ rộng lớn với hơn 600 triệu người tiêu dùng của ASEAN. Hai Thủ tướng hoan nghênh những tiến triển gần đây trong quan hệ đối tác năng động ASEAN-EU trong nhiều lĩnh vực; cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ ASEAN-EU.

Hai Thủ tướng đã thảo luận các biện pháp mở rộng hợp tác quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Hai Thủ tướng hài lòng ghi nhận hợp tác gần đây trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình. Thủ tướng Mark Rutte đánh giá cao Việt Nam ngày càng nỗ lực trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Hà Lan đã hỗ trợ Trung tâm Gìn giữ hòa bình của Việt Nam.

11. Thủ tướng Mark Rutte và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tầm quan trọng chiến lược của hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Hai Thủ tướng khẳng định hoàn toàn ủng hộ giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Hai Thủ tướng nhất trí tìm biện pháp tăng cường đối thoại song phương về luật quốc tế và việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Hai Thủ tướng cam kết tăng cường hợp tác hơn nữa trong đào tạo chuyên gia, trao đổi học thuật giữa các viện nghiên cứu và học giả hai nước trong lĩnh vực luật quốc tế, đặc biệt là Luật Biển.

Baodautu.vn