3 phiên bản CLA nâng cấp của Mercedes-Benz:

"Tôi khác biệt" của thế giới xe sang

Khi ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2014, mẫu xe CLA đã tiên phong xác lập ra phân khúc coupé thể thao 4 cửa cỡ nhỏ. Sau gần 3 năm, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đã giới thiệu mẫu xe CLA nâng cấp mới với 3 phiên bản CLA 200, CLA 250 và Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC. Với thiết kế coupé 4 cửa, kiểu dáng gợi cảm cùng loạt trang bị vừa được bổ sung, CLA tiếp tục là một lựa chọn “khác biệt” trong phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ.

CLA sở hữu thiết kế khác biệt với nhiều đường cong.

Thiết kế khác biệt

Hiếm có chiếc xe sang hiện đại nào lại có thể phô diễn nhiều đường cong táo bạo trong thiết kế như CLA. Đường cong đầu tiên uốn cong từ phía trước ra sau, tạo nên viền cửa hình dáng coupé. Đường cong thứ hai được kéo dài từ hốc bánh sau cho đến tận viền LED của cụm đèn trước, mang đến cảm giác chiếc xe đang ‘phi nước đại’ về phía trước. Đường cong thứ ba xuất phát từ đèn hậu đến cột B, nhằm khắc họa một ‘đôi vai’ vững chắc. Đường cong này cũng giúp cột C ‘buông’ xuống phía sau thật thanh thoát. Những bề mặt dập nổi giữa các đường cong tạo nên chiều sâu trên thân xe và hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt khi chuyển động.

Đuôi xe được thiết kế nhằm nhấn mạnh bề ngang, nắp khoang hành lý được tạo hình thật gợi cảm. Đèn hậu là điểm nối hoàn hảo giữa những đường cong trên thân xe với cản sau vuông vức. Điểm xuyết cùng những đường cong này là cụm đèn trước LED toàn phần công nghệ cao và cụm đèn hậu với thiết kế cánh hạc đẹp mắt. Tất cả cùng tạo nên “Tôi khác biệt” đầy gợi cảm và táo bạo, không thể nhầm lẫn với bất cứ mẫu xe nào.

Khác biệt từ tính năng và tiện nghi

Bên cạnh ngoại thất được hoàn thiện, CLA cũng được bổ sung nhiều tiện nghi và tính năng. Màn hình trung tâm TFT 8 inch với thiết kế tablet vừa hiển thị thông tin rõ ràng, vừa thổi hồn hiện đại vào khoang nội thất. Hệ thống đèn viền nội thất AMBIENT LIGHTING lần đầu xuất hiện trên CLA với 12 gam màu có thể tùy chỉnh độ sáng. Người lái có thể trải nghiệm nhiều tính cách khác nhau của chiếc xe thông qua cụm điều khiển DYNAMIC SELECT với 4 chế độ vận hành ‘Comfort’, ‘Sport’, ‘Individual’ và ‘Eco’. Đầu đọc thẻ cho hệ thống dẫn đường và định vị vệ tinh toàn cầu GPS là một trang bị tiêu chuẩn, giúp khách hàng thuận tiện nâng cấp khi có nhu cầu.

Về công nghệ an toàn, CLA mới được trang bị hệ thống hỗ trợ phòng ngừa va chạm COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS (CPA Plus), chủ động ngăn chặn hoàn toàn hoặc giảm thiểu hệ quả của việc va chạm với xe phía trước nhờ vào chức năng hỗ trợ tự động giảm tốc. Camera lùi và hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động giúp việc quan sát và đỗ xe trên CLA dễ dàng hơn bao giờ hết.

Không chỉ sở hữu ngoại hình quyến rũ và nhiều tiện nghi, CLA cũng là nhà vô địch về mặt khí động học và tính kinh tế của phân khúc. Với hệ số cản gió Cd = 0,23, CLA là một trong những chiếc xe có thiết kế khí động học tốt nhất thế giới hiện nay. Hai phiên bản CLA 200 và CLA 250 cũng rất tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ chỉ khoảng 6 lít/100 km.

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC: Sức mạnh khác biệt của phân khúc

Ở phiên bản nâng cấp, Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC vẫn là chiếc xe thương mại với động cơ 4 xi-lanh mạnh nhất thế giới. 381 mã lực và mô-men xoắn 475 Nm ngay từ vòng tua máy 2.250 vòng/phút là những con số không tưởng từ động cơ 2.0L của Mercedes-AMG. Khả năng tăng tốc 0 – 100 km/h trong vòng 4,2 giây của Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC là tiệm cận với nhiều siêu xe thể thao. Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC giúp xe bám đường tốt hơn và truyền sức mạnh động cơ xuống mặt đường hiệu quả nhất. Hệ thống treo thể thao hạ thấp 15 mm ở phía trước và 10 mm ở phía sau giúp xe ổn định hơn ở tốc độ cao.

Ở bên ngoài, sự phấn khích của người lái và hành khách sẽ được đẩy lên đến tột độ với âm thanh vang vọng, đanh thép và trầm ấm nhờ hệ thống xả hiệu năng cao AMG. Ở bên trong, hệ thống âm thanh vòm Harman Kardon® Logic 7® 12 loa, công suất 450 watt mang đến những trải nghiệm audiophile chân thực và sống động nhất.

CLA được bán ra thị trường với 8 màu sơn ngoại thất cùng 3 tùy chọn gọi nội thất. Giá bán của 3 phiên bản CLA 200, CLA 250 và Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC lần lượt là 1,529, 1,869 và 2,329 tỷ đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Thanh Huyền