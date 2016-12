Tổng cục Hải quan đình chỉ nhiệm vụ Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan để tập trung kiểm điểm

Cuối giờ chiều nay, Tổng cục Hải quan đã chính thức ra thông cáo, khẳng định việc ông Dương Phú Đông, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan không điều hành Cục Kiểm tra sau thông quan trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 14/12/2016.

Theo quyết định số 4356/QĐ-TCHQ, việc đình chỉ công việc của ông Đông là để tập trung kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong thi hành nhiệm vụ công vụ kiểm tra sau thông quan tại Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu. Hiện những vi phạm, khuyết điểm của các cá nhân có liên quan đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, làm rõ.

Công ty cổ phần Ô tô Âu Châu được biết đến với tên gọi Euro Auto, là nhà nhập khẩu chính hãng các dòng xe ô tô BMW, Mini và xe máy BMW.

Trước đó, ngày 30/11, Bộ Tài chính đã phát đi công văn hoả tốc số 17041/BTC-VP, yêu cầu Tổng cục Hải quan làm việc cụ thể với Viện Kiểm soát nhân dân tối cao để xem xét khởi tố vụ án đối với những hành vi sai phạm của Công ty cổ phần Ô tô Âu Châu theo quy định.

Theo công văn của Bộ tài chính, Tổng cục Hải quan được yêu cầu tạm dừng thông quan các lô hàng nhập khẩu xe ô tô BMW, trừ đối tượng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

Văn bản cho biết, qua công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với hoạt động nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của Công ty cổ phần ô tô Âu Châu (Mã số thuế: 0304791427, địa chỉ số 808 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh) đã xác định có các sai phạm.

Theo đó, Công ty tự ý tiêu thụ hàng hóa (ô tô nhập khẩu BMW) khi chưa được cơ quan hải quan cho thông quan trong thời gian được giao bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan theo quy định.

Công ty cố ý không cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và các hồ sơ, chứng từ, tài liệu của ô tô BMW do Công ty nhập khẩu, có dấu hiệu gian lận lừa dối khách hàng.

Công ty sử dụng tài liệu giả như Hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại... để nhập khẩu ô tô BMW.

Do đó, căn cứ Luật Hải quan, Luật Quản lý Thuế và các văn bản pháp luật liên quan, đồng thời để đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh theo tinh thần thực hiện Nghị quyết 35/NĐ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và để ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, cũng như đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan tạm dừng thông quan các lô hàng nhập khẩu xe ô tô BMW (trừ đối tượng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao).

Hôm nay, Công ty Euro Auto cũng cho thông cáo chính thức cho hay, Công ty cam kết chỉ bán xe chính hãng từ tập đoàn BMW. Tập đoàn BMW cũng đã gửi thư điện tử xác nhận với Bộ Tài Chính và Tổng Cục Hải Quan về việc không cung cấp C/O cho Công ty bấy lâu nay do không có yêu cầu của Hải quan và đã sắp xếp cung cấp C/O cho Công ty từ nay trở đi theo yêu cầu và quy định mới.

Theo kế hoạch, ngày mai, 27/12/2016, Công ty sẽ làm việc với chi cục Hải Quan để giải quyết khiếu nại.

Doanh nghiệp này đã có công văn giải trình gửi Bộ tài chính về các nghi vấn của Bộ. Đồng thời gửi thư kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo TP. HCM và các đại sứ quán hỗ trợ can thiệp để Bộ tài chính và Tổng Cục Hải Quan không hình sự hóa các vấn đề kinh tế, hành chính theo như chủ trương và cam kết của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện kinh doanh và thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Thanh Hương