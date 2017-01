Tổng giám đốc Honda Việt Nam: Lần đầu tiên được ăn bánh chưng Việt Nam

Đã làm việc tại Việt Nam được 2 năm 9 tháng nhưng tới tận gần Tết Đinh Dậu 2017, ông Minoru Kato, Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam mới có dịp được trải nghiệm hương vị bánh chưng truyền thống của người Việt Nam lần đầu tiên.

Không dám phàn nàn về kẹt xe…

Ông thấy tình hình giao thông dịp giáp Tết tại những thành phố lớn như Hà Nội ra sao?

Tôi đã ở Việt Nam khá lâu rồi và thấy năm nào cứ đến dịp Tết đều đông như vậy. Honda Việt Nam cũng có đóng góp vào sự ùn tắc này thông qua việc bán ô tô và cả xe máy nên không dám có ý kiến gì cả.

Ông có thấy, càng ùn tắc thì càng chứng tỏ là là các hãng xe đang kinh doanh tốt không?

…. (Cười)…

Wave Alpha - mẫu xe số giá rẻ rất ăn khách của Honda Việt Nam

Doanh số bán hàng của Honda Việt Nam năm 2016 tăng trưởng 9% so với năm 2015 theo ông là nhờ vào lý do nào: do kinh tế nói chung tăng trưởng tốt hay do bản thân công ty có nhiều mẫu mã đa dạng và làm tốt công tác thị trường?

Tôi rất vui về kết quả bán hàng. Việc tăng trưởng tốt trong bán hàng có phần do Honda Việt Nam đã rất cố gắng, nhất là bởi thị phần xe tay gas của chúng tôi khá tốt. Ở Hà Nội xe tay gas chiếm tỷ trọng 80%, còn ở TP.HCM là 70%. Trong thời gian tới, tỷ trọng của xe tay gas chắc chắn còn tăng trưởng tiếp bởi người dân sẽ đổi từ xe số sang xe tay gas. Tuy nhiên khi đạt tới mức 85% sẽ là bão hoà bởi xe số còn đáp ứng nhu cầu vận chuyển nói chung.

Thị trường nông thôn năm 2016 cũng tăng trưởng rất tốt, tới 10%. Tại vùng nông thôn mỗi gia đình mới chỉ có bình quân 1 xe máy chứ không phải mỗi người 1 xe nên dư địa còn nhiều. Ngoài ra, việc sử dụng xe gas ở các nơi khác không phải là Hà Nội và TP. HCM vẫn còn thấp, cao nhất mới chỉ là 60%, còn những nơi hạ tầng đường giao thông chưa tốt thì xe tay gas mới đạt khoảng 40%.

Honda Việt Nam cũng đã có kế hoạch mang các xe máy phân khối lớn vào Việt Nam, vì sao vẫn chưa trở thành hiện thực, thưa ông?

Chúng tôi đang chuẩn bị để có thể tiếp cận vào thị trường xe phân khối lớn và mô tô thể thao. Thị trường ở Việt Nam còn bé, chỉ khoảng 5.000 xe loại này mỗi năm nên phải thử nghiệm dần. Lượng xe máy phân khối lớn của Honda được nhập khẩu không chính hãng vào Việt Nam mỗi năm cũng chỉ khoảng 500-800 chiếc mà thôi.

Các doanh nghiệp ô tô, xe máy đang lo ngại về lộ trình cấm các phương tiện giao thông tại trung tâm của các thành phố lớn như Hà Nội. Honda Việt Nam có lo ngại điều này không, nhất là khi đây là những thị trường mang lại lợi nhuận tốt cho hãng xe vì tiêu thụ các xe máy đắt tiền?

Đó không còn là lo lắng nữa mà là chuyện nhỡn tiền, vì nếu không làm vậy thì thành phố sẽ không di chuyển được nữa và chắc chắn sẽ tắc nghẽn hết. Hạn chế phương tiện cá nhân ở trung tâm thành phố sẽ không thể tránh khỏi, nhưng chắc sẽ chỉ dừng lại ở Hà Nội và TP. HCM thôi nên sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm đến thị trường chung.

Đây là chính sách của Chính phủ nên doanh nghiệp cũng phải có chính sách thích ứng thôi.

Sau Civic được nhập khẩu nguyên chiếc thay vì lắp ráp trước đó tại Việt Nam, Honda Việt Nam chắc sẽ tiếp tục nhập khẩu nguyên chiếc một số loại xe khác nữa chứ, bởi suy cho cùng với sản lượng thấp thì khó mà cứ tiếp tục lắp ráp được...?

Đúng vậy, chúng tôi đã nhập khẩu xe nguyên chiếc từ Thái Lan về. Nhà máy ô tô của Honda tại Thái Lan cũng thừa công suất, nên thay vì đầu tư trang thiết bị mới cho sản xuất ô tô tại Việt Nam là đắt đỏ thì nhập khẩu từ Thái Lan về rẻ hơn.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì sản xuất tại Việt Nam và chờ đợi cơ hội khi thị trường đạt mức 500.000 – 1 triệu xe/năm. Hiện tại Nhà máy ô tô của Honda Việt Nam chỉ sản xuất mẫu xe CR-V cùng City và đang chạy hết công suất với sản lượng khoảng 10.000 xe.

Sau 10 năm lắp ráp tại Việt Nam, Honda Civic đã được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan

Ông có nghĩ rằng Honda Việt Nam vẫn chậm chân trên thị trường ô tô không?

Chúng tôi cũng rất quyết tâm nhưng kế hoạch của chúng tôi hơi bảo thủ. Chúng tôi cứ nghĩ, mọi người sẽ chờ tới năm 2018 – thời điểm thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc từ khu vực ASEAN về 0%, giá xe giảm xuống rất nhiều sẽ là thời gian thích hợp để mua xe. Nhưng không thể ngờ là thị trường năm 2015 - 2016 lại có sự tăng trưởng rất tốt, vượt dự kiến của chúng tôi. Vì thế, dường như chúng tôi bị bỏ lại thì đúng hơn.

Chưa từng ăn bánh chưng trước đó

Ông ở Việt Nam được bao lâu rồi?

Tôi đã nhận nhiệm vụ tại Việt Nam được 2 năm 9 tháng và chưa biết sẽ ở Việt Nam đến bao giờ. Một nhiệm kỳ thông thường là 3 năm nhưng người tiền nhiệm của tôi chỉ làm tại Việt Nam có 2 năm, trong khi người trước đó làm việc tại đây tới 5 năm.

Sau hơn 2 năm ở Việt Nam, ông thấy điều gì là ấn tượng nhất?

Mặc dù có những dự đoán trước nhưng mức độ tăng trưởng và phát triển ở Việt Nam nhanh hơn so với dự đoán của tôi. Nhưng tôi cũng cảm thấy lo lắng về tương lai gần cho các đô thị ở Việt Nam khi mức độ ùn tắc nghiêm trọng hơn so với bình thường.

Giao thông đông đúc tại Hà Nội

Tôi cho rằng phương tiện công cộng nên cần bổ sung nhiều để phục vụ người dân, và đó là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Tuy nhiên khi bổ sung các phương tiện công cộng thì cũng phải đi kèm với các điều kiện liên quan.

Ông đã ở Việt Nam hơn 2 năm, vậy đã bao giờ ăn tết cổ truyền của người Việt Nam hay chưa?

Rất tiếc là cả 2 cái tết đã qua tôi đều không có mặt tại Việt nam. Người nước ngoài có truyền tai nhau là đến Tết cổ truyền của Việt Nam thì các nơi, nhất là ở Hà Nội, các cửa hàng đều đóng cửa. Nếu ai đã từng ở lại dịp này thì thì không dễ mà thích nghi, nên mọi người hay đi du lịch.

Vậy dịp Tết Đinh Dậu này ông sẽ làm gì?

Tôi về Nhật Bản thăm mẹ và khám sức khoẻ định kỳ. Vợ và con gái tôi vẫn ở lại Hà Nội dịp này, nhưng con gái tôi sắp phải thi nên chắc không có kế hoạch du lịch dịp này.

Ông đã bao giờ ăn bánh chưng truyền thống của Việt Nam chưa?

Từ trước tới khi được cô tặng bánh, tôi chưa bao giờ ăn bánh chưng.

Thanh Hương