Toong và Capitaland Việt Nam ký kết thoả thuận đối tác chiến lược

Việc ký kết đối tác chiến lược nhằm khuyến khích sự phát triển các không gian làm việc chung và trung tâm khởi tạo tại các dự án bất động sản do CapitaLand phát triển tại Việt Nam.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Toong và CapitaLand

\Khởi đầu năm mới Đinh Dậu, mới đây, Toong và Capitaland Việt Nam đã thực hiện ký kết thoả thuận trở thành đối tác chiến lược.

Không chỉ dừng lại ở việc hợp tác phát triển một không gian làm việc chung rộng hơn 1.000 m2 tại trung tâm thương mại The Oxygen thuộc dự án The Vista, thỏa thuận đối tác chiến lược giữa CapitaLand Việt Nam và Toong mang tính dài hạn, nhằm khuyến khích sự phát triển các không gian làm việc chung và trung tâm khởi tạo tại các dự án bất động sản do tập đoàn này phát triển tại Việt Nam.

Việc CapitaLand bắt tay với Toong - chuỗi không gian làm việc chung dạng lớn đầu tiên tại Việt Nam, sẽ thay đổi cách phát triển mô hình trung tâm thương mại và các dự án văn phòng truyền thống. Việc tích hợp không gian làm việc kiểu mới vào không gian sống đang là xu hướng mạnh mẽ các thành phố với tỷ lệ đô thị hóa cao trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Song song với Toong tại Việt Nam, vào đầu tháng 12/2016, CapitaLand cũng đã bắt tay với UrWork tại Trung Quốc nhằm đưa mô hình không gian làm việc chung UrWork vào các dự án bất động sản của tập đoàn này tại quốc gia đông dân nhất thế giới, cụ thể tại các thành phố Bắc Kinh, Hangzhou, Thượng Hải, và Shenzhen. Tại Singapore, CapitaLand cũng đã tích hợp Collective Works coworking space vào dự án Capital Tower.

Trả lời phỏng vấn trên Straits Times, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn CapitaLand Lim Ming Yan chia sẻ, “Chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội phát triển bất động sản tại Việt Nam. Vì thế, chúng tôi đang chuẩn bị để có chỗ đứng trên thị trường này. Tôi nghĩ Việt Nam có tiềm năng và xu hướng này sẽ tiếp diễn ít nhất 10 năm nữa".

Toong là một công ty khởi nghiệp 19 tháng tuổi, đang từng bước thay đổi cách mọi người làm việc tại Việt Nam kể từ khi khai trương địa điểm đầu tiên vào tháng 8/2015 trên phố Tràng Thi, Hà Nội.

Hiện nay, Toong phát triển ba cơ sở tại Hà Nội, tư vấn vận hành cho không gian làm việc chung của Vườn Ươm Doanh Nghiệp Trẻ Đà Nẵng và chuẩn bị khai trương cơ sở tại trung tâm thương mại The Oxygen tại dự án The Vista, Quận 2, TP. HCM.

Không chỉ táo bạo trong việc giới thiệu một phong cách làm việc mới, khích lệ sự đổi mới, sáng tạo trong cộng đồng doanh nhân tại Việt Nam, Toong còn được biết tới với những không gian làm việc được thiết kế độc đáo mà ở đó người ta có thể bắt gặp những ý tưởng và thiết kế mới lạ lấy cảm hứng từ văn hoá Việt Nam.

Kỳ Thành