Trải nghiệm Valentine lãng mạn cùng Khách sạn Hội An Historic và Khu du lịch Biển Hội An

Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An vừa công bố chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn dành cho các cặp tình nhân muốn trải qua kì nghỉ lãng mạn tại phố cổ Hội An bên dòng sông Thu Bồn nhân dịp Lễ tình nhân Valentine (14/2) đang gần kề.

Theo đó, tại Khách sạn Hội An Historic (150 phòng, chuẩn 4 sao) chỉ từ 5.350.000 đồng chi phí trọn gói cho hai người, du khách có thể tự do tận hưởng các dịch vụ lưu trú tại phòng Deluxe Pool View (hướng hồ bơi) 3 ngày 2 đêm kèm bữa ăn sáng tự chọn hằng ngày cho hai người; bày trí phòng trăng mật với hoa tươi và trái cây; bữa tối lãng mạn (thực đơn chọn sẵn) với nến và rượu tại vườn dành cho hai người; gói trị liệu độc đáo tại White Lotus Spa dành cho hai người; đón tiễn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Ngoài ra, du khách còn được hỗ trợ thêm các dịch vụ ưu đãi như giảm giá 10% F&B và Laundry, giảm giá 20% cho Spa; miễn phí nâng cấp hạng phòng tùy tình trạng phòng khi nhận phòng; sử dụng miễn phí xe đạp và miễn phí xe đưa đón từ khách sạn đến phố cổ Hội An và ngược lại (theo lịch trình và địa điểm quy định). Đi kèm trong gói khuyến mãi, khách sạn còn cung cấp miễn phí suất tham gia lớp học nấu các món ăn truyền thống của Hội An – The taste of tradition

Khu nghỉ dưỡng Hoi An Beach Resort

Cũng theo Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An, song song với gói khuyến mãi hấp dẫn tại Khách sạn Hội An Historic, Công ty cũng sẽ thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho du khách tại Khu du lịch Biển Hội An (Hoi An Beach Resort- 130 phòng, chuẩn 4+ sao) với mức giá từ 5.900.000 đồng/ 2 người trong dịp Valentine 2017 với 2 đêm nghỉ tại phòng Deluxe River View (hướng bờ sông) kèm ăn sáng tự chọn dành cho hai người; Bố trí giỏ trái cây và hoa tươi tại phòng; Bữa ăn tối lãng mạn kèm 2 ly rượu vang dành cho hai khách được phục vụ riêng tại hồ bơi hoặc tại nhà hàng Sunset Grill; 1 phiếu dịch vụ massage mặt và vai 45 phút tại WaterLily Spa; Dịch vụ đưa và đón tại sân bay quốc tế Đà Nẵng; Miễn phí tour chèo thuyền Kayak trên sông kéo dài một tiếng cho hai người.

Nhân dịp này, Khu du lịch Biển Hội An sẽ thực hiện hỗ trợ nhiều ưu đãi nhằm gia tăng tối đa trải nghiệm của du khách, bao gồm các dịch vụ như: Giảm giá 10% F&B và Laundry, giảm giá 20% Spa; miễn phí nâng cấp hạng phòng tùy tình trạng phòng khi nhận phòng; sử dụng miễn phí bãi biển riêng, phòng tập thể dục, Bi-da, hồ bơi và Internet; học Thái cực quyền miễn phí trên bãi biển hoặc trong sân vườn vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu (7 giờ đến 8 giờ)…

Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An cho biết, chương trình kỳ nghỉ lãng mạn kéo dài từ ngày 1/1 đến hết 28/2 đối với Khách sạn Hội An Historic, và từ ngày 10/2 đến hết 28/2 đối với Khu du lịch Biển Hội An.

Phương Linh