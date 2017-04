Trao giải Swing for the Kids 2017

Giải golf từ thiện Swing for the Kids 2017 khởi tranh ngày 22/4 tại Sân golf Kings’ Island (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã kết thúc với chức vô địch tại cụm sân Mountainview thuộc về tay golf Lê Minh Hoàn và chức vô địch tại cụm sân Lakeside thuộc về tay golf Lê Trung Hiếu.

Tối qua (22/4), tại Sân golf Kings’ Island (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), sau hơn nữa ngày thi đấu, Giải golf từ thiện Swing for the Kids 2017 đã kết thúc với nhiều giải thưởng được trao cho những tay golf xuất sắc nhất.

Trong đó, chức vô địch tại cụm sân Mountainview được trao cho tay golf Lê Minh Hoàn còn chức vô địch tại cụm sân Lakeside được trao cho tay golf Lê Trung Hiếu. Phần thưởng cho mỗi chức vô địch gồm: Cup, voucher 3 đêm nghỉ tại Anam Resort (Cam Ranh, Khánh Hòa), 2 voucher 100% discount for green fee in Diamond Bay Golf & Villas và Voucher 1 năm đọc báo Đầu tư/Đầu tư Chứng khoán.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc (ngoài cùng, bên trái) và Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (ngoài cùng, bên phải) trao giải vô địch tại cụm sân Mountainview cho tay golf Lê Minh Hoàn (thứ 2 từ trái sang) và chức vô địch tại cụm sân Lakeside được trao cho tay golf Lê Trung Hiếu (thứ 2 từ phải sang).

Tại Bảng A, các giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về các tay golf Vũ Quang Anh, Phan Trung Phương và Mai Quốc Hội.

Ông Đặng Bảo Khánh, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank, thứ 2 từ phải qua ) trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các tay golf tại Bảng A.

Tại Bảng B, các giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về các tay golf Nguyễn Chí Thành, Phan Huy Minh và Đỗ Trung Hòa.

Ông Han Myoung Sup, Tổng giám đốc Tổ hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (hàng đầu, bên phải) trao giải Nhất, Nhì, ba cho các tay golf tại Bảng B.

Bảng Callawway, chiến thắng thuộc về tay golf Phạm Hồng Sơn với score là 88/17/7; Giải 1st runner thuộc về Phạm Văn Thắng với score 88/16/72; Giải 2nd runner thuộc về Lê Hữu Báu với score 92/20/72.

Tại Bảng Nữ, chiến thắng thuộc về tay golf Nguyễn Thị Thanh Thủy với score là 92/25/69; Giải 1st runner thuộc về tay golf Phạm Thị Mai Thu với score 100/28/72; Giải 2nd runner thuộc về tay golf Nguyễn Thị Hương với score 110/36/74.

Tại sân Like side, chiến thắng thuộc về tay golf Nguyễn Đức Dũng với score 87/16/71; Giải nhất thuộc về Vũ Minh Huy với score 84/12/72 và giải nhì thuộc về Nguyễn Trọng lợi với score 8614/72.

Các giải khác được trao cho các tay golf gồm:

Giải nearest to the pin - hole số 4 thuộc về Đỗ Xuân Tùng; nearest to the pin - hole số 6 thuộc về Trần Văn Tiến; nearest to the pin - hole số 13 thuộc về Ngụy Tôn Thêm; nearest to the pin - hole số 17 thuộc về Nguyễn Văn Lợi; nearest to the pin - hole số 8 thuộc về Trịnh Hữu Thắng; nearest to the pin - hole số 14 thuộc về Nguyễn Sỹ Hiệp; Giải longest drive hố số 2 thuộc về Nguyễn Hải Tùng; Giải longest drive hố số 10 thuộc về Lê Hồng Tiến; Giải longest drive hố số 12 (giải nữ) thuộc về Đào Thị Thủy.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Lê Trọng Minh - Tổng Biên tập Báo Đầu tư, Trưởng Ban Tổ chức giải đấu thay mặt Ban tổ chức chúc mừng các đấu thủ đã đạt thành tích ấn tượng trong giải đấu ngày hôm nay và tất cả đấu thủ khác đã tham gia sân chơi đầy tính nhân văn của những tấm lòng nhân ái vì sự nghiệp khuyến học-khuyến tài đất nước.

"Chúng tôi thực sự hạnh phúc và tự hào được tiếp tục là người đồng hành bền bỉ với tất cả các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, những nhà hảo tâm và các golf thủ trên chặng đường 11 năm hình thành và phát triển của Giải golf Vì Trẻ em Việt Nam – Swing for the Kids trên hành trình “Chung tay chắp cánh ước mơ cho trẻ em Việt Nam” - ông Minh nói.

Sự tin tưởng và ủng hộ thiết thực của các nhà tài trợ, các golf thủ đã được chuyển tải thành hàng nghìn suất học bổng và nhiều trang thiết bị học tập thông qua Quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam và Quỹ Khuyến học Việt Nam và đã đến tận tay các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi trên khắp cả nước, giúp nhiều em được tiếp tục đến trường, nhiều em được học nghề, học đại học và trở thành công dân hữu ích của xã hội.

Giải đấu năm nay cũng đã quyên góp được hơn 1,4 tỷ đồng. Toàn bộ khoản tiền này sẽ được Báo Đầu tư và Quỹ Khuyến học Việt Nam trực tiếp chuyển tận tay tới các học sinh, sinh viên nghèo theo đúng quy chế và tiêu chí của Quỹ học bổng Vì Trẻ em Việt Nam trong thời gian sớm nhất.



Ban Tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn các Nhà Tài trợ Đồng là Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam, Công ty CP Chứng khoán Bản Việt và Công ty CP Nhà Mơ (Dream Home), nhà tài trợ Hole-in-One là Dalt Palace golf Club và các nhà tài trợ khác, cũng như sự nhiệt tình tham gia của những người yêu thích môn thể thao golf đến từ cộng đồng các nhà đầu tư,

Tôi xin cảm ơn phóng viên các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và Hà Nội đã đến tham dự Lễ trao giải và đưa tin về Giải đấu năm nay, cũng như các cơ quan báo chí, truyền hình đã liên tục bảo trợ thông tin cho giải, đặc biệt là Báo Dân trí, Tạp chí Gôn Việt Nam, Thời báo Giải đấu năm nay Tập đoàn BRG và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) với cam kết dài hạn là Nhà đồng tổ chức Giải; Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam nhiều năm liền là Nhà Tài trợ Kim Cương; Tập đoàn Vingroup liên tục là Nhà Tài trợ Bạch Kim; cùng các Nhà tài trợ Vàng đã trở nên thân thuộc như Tập đoàn giáo dục quốc tế Kinderworld và Công ty TNHH Nước giải khát CocaCola Việt Nam.Ban Tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn các Nhà Tài trợ Đồng là Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam, Công ty CP Chứng khoán Bản Việt và Công ty CP Nhà Mơ (Dream Home), nhà tài trợ Hole-in-One là Dalt Palace golf Club và các nhà tài trợ khác, cũng như sự nhiệt tình tham gia của những người yêu thích môn thể thao golf đến từ cộng đồng các nhà đầu tư, doanh nhân trong nước và nước ngoài, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế…Tôi xin cảm ơn phóng viên các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và Hà Nội đã đến tham dự Lễ trao giải và đưa tin về Giải đấu năm nay, cũng như các cơ quan báo chí, truyền hình đã liên tục bảo trợ thông tin cho giải, đặc biệt là Báo Dân trí, Tạp chí Gôn Việt Nam, Thời báo Kinh tế Việt Nam, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo An ninh Thủ đô, Báo Giáo dục Việt Nam, Báo Giáo dục và Thời đại, Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVnews), Tạp chí Golf Plus…

Quang Hưng - Chí Cường