Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Gia Lai 2016:

Trao quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án, tổng vốn đăng ký 5.516 tỷ đồng

Ngày 18/12, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Gia Lai năm 2016 với chủ đề “Gia Lai-Tiềm Năng-Hợp tác-Phát triển”, UBND tỉnh Gia Lai đã tiến hành trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký lên đến 5.516 tỷ đồng, đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ với 12 dự án khác với tổng vốn đầu tư 15.320 tỷ đồng.

Theo đó, 10 dự án được UBND tỉnh Gia Lai trao Quyết định chủ trương đầu tư bao gồm:

Dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê do Công ty CP đường Quảng Ngãi làm chủ đầu tư với quy mô 95MW, tổng vốn đầu tư 1,9 ngàn tỷ đồng; Hoàng Nhi PlazaCông ty CP vật liệu xây lắp Gia Lai 136 tỷ đồng; Dự án Nhà máy nước sạch công suất 9.500 m3/ngày đêm tại thị xã An Khê do Công ty CP nước Sài Gòn - An Khê làm chủ đầu tư, tổng vốn 160 tỷ đồng; Dự án Nhà máy nước sạch công suất 9.000 m3/ngày đêm tại huyện Chư Sê, Công ty CP cấp nước Chư Sê làm chủ đầu tư, tổng vốn 125 tỷ đồng; Dự án khu thực nghiệm nuôi bò thịt, Công ty CP bò sữa Tây Nguyên làm chủ đầu tư, tổng vốn 112 tỷ đồng;

Dự án Tổ hợp siêu thị vật liệu nội thất và khu dân cư mới, Tập Đoàn BOSSCO làm chủ đầu tư, tổng vốn 107 tỷ đồng; Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Công ty CP ĐTPT Thái Sơn BQP làm chủ đầu tư, tổng vốn 359 tỷ đồng; Dự án Cụm Công nghiệp Sinh học, Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh làm chủ đầu tư, tổng vốn 500 tỷ đồng; Dự án nâng công suất Nhà máy Đường An Khê, Công ty CP Đường Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, tổng vốn 1.653 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao Quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Gia Lai 2016.

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ với 12 dự án khác với tổng số vốn đầu tư 15.320 tỷ đồng, bao gồm: Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (Công ty CP Xây dựng công trình 525- 2,500 tỷ đồng); Dự án tổ hợp thương mại Vincom tại Pleiku (Vingroup - 170 tỷ đồng ); Quần thể Công viên Văn hóa các dân tộc (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi- 500 tỷ đồng); Nhà máy điện mặt trời Krông Pa (Công ty CP Điện Gia Lai - 1500 tỷ đồng);

Khu trung tâm mở rộng phía đông Chư Sê (Đức Long Gia Lai - 2.150 tỷ đồng), Tổ hợp du lịch quốc tế Núi lửa Chư Đăng Ya - Biển Hò (BOSSCO- 5.000 tỷ đồng); Dự án nút giao thông Phù Đổng (Công ty Quang Đức - 100 tỷ đồng); Dự án Du thuyền trên lòng hồ Thủy điện Ya Ly (Công ty CP Greenlines - 100 tỷ đồng); Hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Pleiku (Tập đoàn CN Cao su Việt Nam- 500 tỷ đồng); Dự án Cảng cạn (IDC) hoặc Trung tâm phân phối hàng hóa KCN Nam Pleiku (Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam- 100 tỷ đồng); Khách sạn 4-5 sao Bavico Pleiku (Công ty TNHH SXTMDV Bạch Việt- Bavico - 500 tỷ đồng).

Cũng tại Hội nghị, các ngân hàng ViettinBank, Vietcombank, Agribank, BIDV đã tiến hành ký kết các thỏa thuận hỗ trợ tín dụng đối với các nhà đầu tư nhằm hỗ trợ vốn thực hiện các dự án tại tỉnh Gia Lai.

Đồng thời UBND tỉnh Gia Lai tiến hành công bố 53 dự án thuộc “Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018”, trong đó bao gồm các lĩnh vực: Công nghiệp, năng lượng, xây dựng (16 dự án); công nghiệp chế biến nông lâm sản (8 dự án); công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng -hàng tiêu dùng, công nghiệp năng lượng (3 dự án); nông – lâm nghiệp (công nghệ cao – 7 dự án); giáo dục, văn hoá, thể thao – du lịch (7 dự án); các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP- 4 dự án). Tổng số vốn kêu gọi đầu tư khoảng trên dưới 25.000 tỷ đồng.

Ngọc Tân