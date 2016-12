Truy lùng chân dài 'siêu lừa' ở Sài Gòn

Đối tượng Nguyễn Thị Kiều Trang

Công an nhận định, Trang có thủ đoạn lừa đảo tinh vi, mới lạ và khả năng là gây án nhiều nơi. Công an đề nghị Trang sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật...

Điều tra ban đầu, Trang cùng 1 số đối tượng, trong đó có bạn trai hay đến các bãi xe trên địa bàn Q.Bình Thạnh, nhắm vào những xe khách đang gửi, tự nhận đó là xe của mình. Lúc này Trang trình bày, vừa bị cướp giật túi xách có chứa thẻ gửi xe, giấy tờ tùy thân…đề nghị nhân viên bãi xe không cho ai lấy chiếc xe đó.

Về nhà, Trang lấy tên giả, cùng đồng bọn làm đơn cớ mất giấy tờ cá nhân...rồi mang đến bãi xe làm việc với nhân viên, chủ bãi xe để lấy chiếc xe nói trên ra. Trang và đồng bọn bán chiếc xe vừa lừa được để lấy tiền tiêu xài.

Bằng thủ đoạn trên, mới đây Trang cùng bạn trai đã lừa lấy 1 xe gắn máy hiệu Vision ở bãi giữ xe của bến xe Miền Đông, P.26, Q.Bình Thạnh. Chúng nhanh chóng bán xe này với giá 8 triệu đồng.

Khi chủ xe phát hiện xe đang gửi bị mất đã cùng nhân viên tại đây trình báo với cơ quan công an. Khi công an đang điều tra, bất ngờ Trang bị tạm giữ do thực hiện 1 vụ lừa đảo với chiêu thức tương tự.

Công an cho Trang về để chờ củng cố hồ sơ, xử lý. Tuy nhiên do Trang có dấu hiệu bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an Q.Bình Thạnh phát lệnh truy nã như đề cập.