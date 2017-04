Từ 0h ngày hôm nay có thêm 23 tỉnh, thành đổi mã vùng điện thoại

23 tỉnh, thành thuộc khu vực Đông Bắc, Đồng bằng Sông Hồng và Tây Nam Bộ chính thức thay đổi mã vùng điện thoại cố định từ ngày 15/4. Giai đoạn một chuyển đổi tại 13 tỉnh thành ở các tỉnh phía Tây Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ hoàn tất trong ngày 14/4.

Trong giai đoạn 2, Bộ Thông tin & Truyền thông cho biết việc chuyển đổi sẽ bắt đầu từ từ 0h ngày 15/4, kết thúc quay số song song vào 23h59 ngày 14/5 và kết thúc thời gian duy trì âm thông báo từ 23h59 ngày 16/6.

Giai đoạn 2: 23 tỉnh, thành (từ 15/4 đến 16/6)

Tỉnh, thành phố Mã vùng cũ Mã vùng mới Quảng Ninh 33 203 Bắc Giang 240 204 Lạng Sơn 25 205 Cao Bằng 26 206 Tuyên Quang 27 207 Thái Nguyên 280 208 Bắc Cạn 281 209 Hải Dương 320 220 Hưng Yên 321 221 Bắc Ninh 241 222 Hải Phòng 31 225 Hà Nam 351 226 Thái Bình 36 227 Nam Định 350 228 Ninh Bình 30 229 Cà Mau 780 290 Bạc Liêu 781 291 Cần Thơ 710 292 Hậu Giang 711 293 Trà Vinh 74 294 An Giang 76 296 Kiên Giang 77 297 Sóc Trăng 79 299

Ở mỗi giai đoạn, việc chuyển đổi đều được thực hiện theo 4 bước: thông báo trên các phương tiện truyền thông, tiến hành biện pháp kỹ thuật để quay số song song trong 30 ngày, duy trì âm thông báo trong thời gian tối thiểu 30 ngày kể từ khi kết thúc việc quay số song song, kết thúc âm thông báo - các cuộc gọi chỉ thành công khi người sử dụng quay số theo mã vùng mới.

Tại hội nghị sơ kết công tác đổi mã vùng điện thoại cố định diễn ra cuối tháng 3, lãnh đạo Cục Viễn thông, Bộ Thông tin & Truyền thông trong giai đoạn 1, tỷ lệ sai sót không có và số cuộc gọi thành công cao. Giai đoạn này, cuộc gọi số cũ và số mới được thực hiện song song, trong đó các cuộc gọi liên tỉnh là 40%, quốc tế 20%.

Về cước phí sau khi chuyển đổi mã vùng, lãnh đạo Bộ Thông tin & Truyền thông cũng nhấn mạnh, các doanh nghiệp cần rà soát kỹ trước khi tính cước, phải lưu ý, loại trừ lỗi do chuyển đổi mã vùng tính nhầm.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

2 thành phố là Hà Nội và TP HCM việc chuyển đổi được tiến hành trong giai đoạn 3, tức là sau hơn 2 tháng nữa. Sau khi thay đổi, mã vùng các tỉnh, thành trên cả nước (trừ Hà Nội và TP HCM) sẽ thống nhất về dạng 3 chữ số (thay vì 2 hoặc 3 chữ số hiện nay), bắt đầu bằng chữ số 2. Với Hà Nội và TP HCM, do số thuê bao hiện tại có nhiều hơn một chữ số so với những địa phương khác (8 số so với 7 số) nên mã vùng mới sẽ chỉ bao gồm 2 chữ số, cũng bắt đầu với chữ số 2.

Theo đó, khi gọi số điện thoại cố định liên tỉnh (hoặc từ điện thoại di động sang máy cố định) trên cả nước, người dùng sẽ thống nhất bấm 11 số với mã vùng mới như sau (việc thực hiện cuộc gọi nội tỉnh không có gì thay đổi):

Giao thức gọi liên tỉnh Mã vùng Số thuê bao Hà Nội, TP HCM 0 2X XXXXXXXX Địa phương khác 0 2XX XXXXXXX

Lộ trình chuyển đổi mã vùng đối với 59 trên tổng số 63 tỉnh, thành đã được Bộ Thông tin & Truyền thông chính thức công bố hồi tháng 11 năm ngoái. Kế hoạch chuyển đổi mã vùng trên toàn quốc sẽ kết thúc vào ngày 31/8. Đây được xem là bước tiến trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch kho số viễn thông đã được ban hành năm 2014.

Sau lần chuyển đổi này, mã vùng điện thoại cố định trong cả nước sẽ thống nhất với đầu số 2. Bộ Thông tin & Truyền thông cho biết với việc chuyển đổi các mã vùng điện thoại cố định từ 7 đầu số (từ 2 đến 8) như hiện nay về chỉ còn đầu 2, kho số quốc gia sẽ thu lại được nhiều đầu mã, tạo điều kiện cho việc chuyển thuê bao di động 11 chữ số về 10 chữ số. Điều này góp phần hạn chế SIM rác, tin nhắn rác.