Tướng Công an phân tích việc CSGT bị đánh, người dân đứng nhìn

“Một đồng chí CSGT bắt đối tượng vi phạm ngay giữa ngã tư đường phố, khi đối tượng quay lại đánh CSGT thì không ai đứng ra can thiệp mà chỉ quay camera để tung lên mạng... Vấn đề là vẫn còn những bộ phận CSGT chưa thân thiện, sự gần gũi và chia sẻ với nhân dân chưa nhiều, có thái độ tác phong chưa đúng mực gây bức xúc cho người dân...”.







Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016 của PC67 Hà Nội chiều 12/1

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an nói tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017 của Phòng CSGT Hà Nội (PC67), ngày 12/1.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh ghi nhận những thành tích PC67 Hà Nội đạt được trong năm 2016 và nêu lên nhiều tấm gương CSGT Thủ đô trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, như CSGT giúp đỡ người tham gia giao thông gặp nạn, đưa người bị lạc về nhà, dắt các cụ già và trẻ nhỏ qua đường an toàn, hình ảnh nữ cảnh sát giao thông đứng bục hướng dẫn giao thông…

“Đó là những hình ảnh đẹp, thân thiện, nhân văn, những hành động đó đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, giảm tình trạng người vi phạm chống đối, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng CSGT Thủ đô” - Thiếu tướng Dánh nhìn nhận.

Tuy nhiên, Phó Cục trưởng Cục CSGT cũng dẫn lại chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn mới đây về vấn đề người dân “thờ ơ” với an nguy của lực lượng CSGT: Tại sao lực lượng CSGT rất vất vả để phục vụ nhân dân, nhưng khi có chuyện xảy ra thì người dân lại thờ ơ? Một đồng chí CSGT bắt đối tượng vi phạm ngay giữa ngã tư đường phố, tại đó có rất nhiều người dân, nhưng khi đối tượng chống đối và đánh CSGT thì không ai đứng ra can thiệp mà chỉ quay camera để tung lên mạng.

Lý giải về vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh cho rằng xảy ra việc người vi phạm giao thông chống đối CSGT có 2 nguyên nhân, do nhận thức, tác phong của CSGT chưa được và do ý thức chấp hành quy định của người tham gia giao thông chưa tốt.

Một vụ tài xế xe khách vi phạm và chống đối bằng hành động hất CSGT lên nắp capo (ảnh: Ngọc Vũ)

“Khi vi phạm giao thông, người vi phạm xin không được là quay ra khó chịu và có những lời lẽ, hành động chống đối. Trong khi đó, vẫn còn những bộ phận CSGT chưa thân thiện, sự gần gũi và chia sẻ với nhân dân chưa nhiều, có thái độ tác phong chưa đúng mực gây bức xúc cho người dân. Ở đâu đó vẫn còn những biểu hiện tiêu cực, vẫn còn những cá nhân thiếu trách nhiệm với nhân dân nên chưa nhận được sự đồng tình.

Nếu trong khi giải quyết vi phạm, CSGT có tư thế tác phong đúng mực, ân cần giải thích để cho người dân hiểu thì chắc chắn họ sẽ hợp tác. Mặc dù việc xử phạt sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của người dân, nhưng CSGT phải có tác phong, tư thế, lời nói thể hiện mình là người đang thực thi công vụ, để người dân dù bị thiệt hại về kinh tế nhưng vẫn đồng thuận.” - Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh nói.

Đề cập đến vấn đề khiến nhân dân còn bức xúc là tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho rằng báo cáo là tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, về số vụ, số người chết và bị thương, nhưng một vụ tai nạn chết mấy người thì tình hình quá nghiêm trọng.

“Nếu ở một cung đường một năm xảy ra 2 vụ tai nạn dứt khoát phải xem lại về cách tổ chức giao thông, xem lại là lỗi chủ quan hay do tín hiệu đường… Ùn tắc giao thông nói giảm nhưng vẫn còn nhiều điểm dân còn kêu, nhất là mấy ngày hôm nay đường rất tắc. Thời gian qua xe ô tô cá nhân tăng nhanh và sắp tới còn giảm giá thì số lượng xe còn tăng nữa, vì thế ùn tắc giao thông là do cơ cấu phương tiện và mật độ đường” - Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh nói.

Châu Như Quỳnh (Dân trí)