Vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai

VEC đang tiếp tục triển khai mở rộng đường đoạn Lào Cai – Yên Bái với tổng chiều dài 12,3 km dẫn tới lòng đường nhỏ hẹp, tạo ra những nguy cơ khó lường với an toàn giao thông



UBND tỉnh Lào Cai cùng các ngành liên quan vừa có buổi làm việc với Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai (địa phận tỉnh Lào Cai).

Theo báo cáo của VEC, trong năm 2016, đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai đã phục vụ 6,6 triệu lượt phương tiện, trong đó lưu lượng xe lưu thông đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Lào Cai trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai khoảng 9.000 phương tiện/ngày đêm.

Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai, trong năm qua trên tuyến vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, tiếp tục xảy ra 34 vụ tại nạn giao thông, làm chết 2 người. Bên cạnh đó xảy ra 199 vụ thủng săm lốp và phương tiện hư hỏng, 17 vụ sự cố giao thông.

Trên địa bàn còn tồn tại 8 điểm hàng quán, nước mui tập trung ở lý trình Km 244 (xe dừng đỗ cho khách đi Phố Lu), Km 198 (đi Bảo Hà). Do nhận thức của người dân chưa cao nên tình trạng người dân đi xe máy, đi bộ vào đường cao tốc vẫn xảy ra, cơ quan chức năng đã xử lý hơn 200 trường hợp.

Số lượng xe kiểm tra tải trọng đầu vào tại các trạm cân 302,254 phương tiện, số lượng xe quá tải 8,275 phương tiện. Số lượng xe kiểm tra trọng tải tại các đầu ra 185,437 phương tiện, số lượng xe quá tải 3,628 phương tiện.

Ngoài ra, từ đầu tháng 11/2016 đến nay, VEC đang tiếp tục triển khai mở rộng đường đoạn Lào Cai – Yên Bái thêm 5 điểm, với tổng chiều dài 12,3 km dẫn tới lòng đường nhỏ hẹp cũng tạo ra những nguy cơ khó lường.

Đại diện VEC cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị đã rà soát các điểm mở, các vị trí chưa đóng hàng rào, vị trí hàng rào bị người dân phá vỡ để xử lý. Đơn vị đã phối hợp với Công an C67, Ban an toàn giao thông, chính quyền địa phương để xử lý các hiện tượng ô tô dừng đỗ bắt khách, xe máy tham gia trái phép trên đường cao tốc, tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm an toàn giao thông và phá hoại kết cấy hạ tầng giao thông.

Bên cạnh đó, VEC đã triển khai thi công các hạng mục bổ sung từ ngày 31/11/2016. Đặc biệt, đối với 5 đoạn mở rộng đơn vị đã hoàn thành hạng mục hàng rào tôn, tổ chức nhân sự đảm bảo giao thông đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an toàn trên tuyến.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định, để đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận tỉnh Lào Cai), các cấp sở, ngành cần xử lý nghiêm khắc các hành vi gây mất đảm bảo an toàn giao thông. Đề nghị Cục Cảnh sát giao thông tăng cường việc tuần lưu, không được chốt tại các điểm quá 120 phút.

Kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm người điều khiển ô tô, chủ phương tiện vi phạm luật giao thông. Đặc biệt, cần tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân gây tai nạn như vi phạm quy định về tốc độ, dừng đỗ trái quy định, nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường,…kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các xe trở khách mà dừng đỗ đón và trả khách bừa bãi trên đường, nhất là các vị trí Km 232, Km 244+500, Km 198+500...

VEC cần chỉ đạo Công ty Cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, các nhà thầu phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giao thông phục vụ thi công cần cắm hệ thống biển báo cảnh cáo, bố trí lực lượng thường trực 24h/24h để điều tiết, hướng dẫn và xử lý sự cố ùn tắc, tai nạn, cứu nạn cứu hộ giao thông. Xây dựng các điểm đón trả khách tại các nút giao IC16, IC17, tăng cường rà soát và sửa chữa những điểm người dân dỡ rào chắn đi vào đường cao tốc.

UBND huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên, thành phố Lào Cai phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện ra, vào đường cao tốc; kiểm soát tốt trọng tải các phương tiện trước khi vào đường cao tốc; xử lý nghiêm người điều khiển xe máy, đi bộ vào đường cao tốc.

Tuyên truyền phổ biến và giáo dục nhân dân về quy định cấm xe mô tô, xe thô sơ, xe có tốc độ dưới mức cho phép, người đi bộ đi vào đường cao tốc và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông bằng phát thanh liên tục trên đài truyền thanh cơ sở, băng rôn, áp phích…