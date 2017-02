VEC cán mốc phục vụ 30 triệu lượt xe

Năm 2016 là năm đầu tiên, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cán mốc phục vụ 30 triệu lượt xe trên 3 tuyến cao tốc do đơn vị này đầu tư, khai thác.

Trong năm 2016, các tuyến đường cao tốc do VEC đầu tư, quản lý đã cán hàng loạt mốc đáng nhớ về lưu lượng phương tiện thông qua. Ngày 2/6, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đón phương tiện thứ 20 triệu; đầu tháng 10, phương tiện thứ 30 triệu đã lưu thông trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; cuối tháng 12, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai phục vụ phương tiện thứ 15 triệu. Tính tổng cộng, năm 2016, VEC đã phục vụ khoảng 30 triệu lượt phương tiện, tăng 33% so với năm 2015; doanh thu thu phí vượt 21% kế hoạch năm, tăng 30,5% so với năm 2015.

Cầu Long Thành trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Mặc dù lưu lượng phương tiện tăng cao, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục được tăng cường, nên số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến cao tốc giảm 3%, số người chết và bị thương không tăng so với năm 2015.

Sau khi VEC đưa các tuyến cao tốc vào khai thác, diện mạo của ngành giao thông - vận tải đã có nhiều đổi thay, tạo sự liên thông kết nối các vùng, miền, mang lại hiệu quả to lớn về kinh tế - xã hội, góp phần vào sự tăng trưởng GDP của các địa phương nằm trên tuyến và lân cận, tạo ra đáng kể lực hấp dẫn trong thu hút đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ công cuộc xóa đói giảm nghèo của các địa phương. Đặc biệt, việc mở ra các tuyến cao tốc đã giảm thiểu tình trạng ách tắc, tai nạn và sự cố giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ lân cận; tạo chuyển biến nhận thức của người tham gia giao thông, qua đó hình thành văn hóa giao thông cao tốc.

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Yên Bái đã đánh giá, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã giúp giảm 85% số vụ tai nạn trên các tỉnh lộ và 95% số vụ tai nạn dẫn đến tử vong trên các tỉnh lộ và quốc lộ lân cận đường cao tốc.

Đó chính là những con số ấn tượng nhất và mang ý nghĩa nhất khi các tuyến cao tốc được VEC đầu tư, đưa vào vận hành khai thác không chỉ phát huy hiệu quả to lớn về kinh tế, mà còn có ý nghĩa lớn lao về xã hội, góp phần duy trì và đảm bảo một xã hội phát triển bền vững.

Năm 2016 cũng là năm VEC tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát tải trọng nhằm bảo vệ sự bền vững của kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao hiệu quả đầu tư dự án. Trong năm, VEC đầu tư bổ sung hệ thống kiểm soát tải trọng trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình cùng hệ thống cân đã được lắp đặt trước đó trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đã có 1.826 triệu lượt phương tiện được VEC kiểm soát tải trọng, qua đó thực hiện từ chối phục vụ 9.363 phương tiện do quá tải. Bên cạnh việc tăng cường kiểm soát xe miễn phí, VEC đồng thời có các giải pháp ngăn ngừa hành vi gian lận cước phí của các phương tiện nhằm đảm bảo sự công khai, minh bạch và chống thất thoát trong công tác thu phí.

Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp với phương châm “4 xin”, “4 luôn”, năm qua, VEC tiếp tục giữ vững vị trí đơn vị tiêu biểu của ngành giao thông - vận tải trong cung cách, thái độ phục vụ khách hàng với mục tiêu “Vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”.

Khách hàng khi tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý hẳn sẽ có những ấn tượng khó quên với các nữ thu phí viên trẻ trung, trong những trang phục gọn gàng, lịch thiệp, nụ cười tươi như hoa luôn hé nở trên môi. Vào các dịp lễ, Tết hay nhân các sự kiện…, VEC đều đặn tổ chức các hoạt động tri ân khách hàng nhằm bày tỏ lòng cảm ơn các khách hàng đã luôn ủng hộ và đồng hành với VEC.

Bên cạnh đó, trong năm 2016, VEC tập trung cho công tác xây dựng các quy chế, quy trình… liên quan đến công tác quản lý, vận hành khai thác các tuyến đường cao tốc, đặc biệt tập trung vào công tác quản lý tài sản đường cao tốc theo hướng số hóa nhằm tăng cường hiệu quả đầu tư và khai thác các tuyến đường bộ cao tốc do VEC đầu tư, quản lý.

Với quyết tâm phấn đấu trở thành đơn vị mạnh của ngành giao thông - vận tải, xứng đáng với vai trò nòng cốt, số một về đầu tư phát triển, quản lý vận hành khai thác đường bộ cao tốc quốc gia, năm 2017, VEC tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn, giảm ít nhất 10% số vụ tai nạn, sự cố xảy ra trên đường cao tốc; lưu lượng phương tiện tăng 10% so với năm 2016; tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện, đảm bảo 100% xe quá tải không được lưu thông trên các tuyến cao tốc.

Anh Minh