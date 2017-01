Vì sao Tập đoàn Phương Bắc xin dừng phá dỡ giai đoạn 2 toà nhà sai phép 8B Lê Trực

Tập đoàn Phương Bắc vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội đề nghị dừng thi công phá dỡ giai đoạn 2 và tháo dỡ cầu trục tháp, vận thăng lồng tại công trình 8b Lê Trực.

Đơn vị thi công cắt ngọn vừa có công văn đề nghị dừng thi công phá dỡ giai đoạn 2 tại toà nhà 8B Lê Trực.

Tập đoàn Phương Bắc là đơn vị trong nhiều năm qua được UBND thành phố Hà Nội, các bộ ban ngành trung ương giao cho phá dỡ, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, các công trình nguy hiểm như: 42 Nhà chung, vườn hoa Hàng Trống, 178 Nguyễn Lương Bằng, vườn hoa 1-6, nhà nguy hiểm C1 Thành Công, p3 Phương Liệt, tháp nước Trung Tự, vành đai 1 Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu.

Tập đoàn này cũng thực hiện “cắt ngọn” một số công trình sai phép như 221-223 phố Bạch Mai, 19 Triệu Việt Vương, 19 Phan Đình Phùng, 53-55 Nhân Hoà, 135-137 Bùi Thị Xuân, 8B Lê Trực, hỗ trợ thu dọn nhà sập 43 Cửa Bắc.

Sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực là một trong những điểm nổi cộm về vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại Thủ đô trong thời gian qua

Trong công văn lần này, Phương Bắc cho biết, về việc thực hiện thi công phá dỡ giai đoạn 2 công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực, Tập đoàn này đã tập trung mọi nguồn lực để phá dỡ giai đoạn 1 (tầng 19) công trình đúng tiến độ, hoàn thành vào ngày 27/10/2016.

Như vậy, nếu chỉ xét theo số tầng vi phạm, thì công trình sai phép 8B Lê Trực đã được xử lý xong. Cụ thể, chủ đầu tư được cấp phép xây dựng 18 tầng, đã tự ý xây dựng 19 tầng và tầng 19 đã được phá bỏ hoàn toàn.

Tuy nhiên, ngoài số tầng vi phạm, chủ đầu tư đã tự ý điều chỉnh chiều cao xây dựng các tầng và không giật cấp theo giấy phép xây dựng được cấp. Do vậy, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục chỉ đạo Phương Bắc khảo sát, lập biện pháp phá dỡ giai đoạn 2.

“Do tính chất phức tạp về kiến trúc và kết cấu của toà nhà nên việc đưa ra biện pháp phá dỡ giai đoạn 2 rất khó khăn. Cụ thể, phá dỡ phần giật cấp của toà nhà sẽ phải bỏ hầu như các cột và dầm biên chịu lực của toà nhà”, Phương Bắc cho biết.

Với lý do trên, ngày 10/10/2016, Phương Bắc đã có công văn đề nghị đơn vị thiết kế toà nhà là công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng thiết kế phương án phá dỡ giai đoạn 2, đồng thời xin sự đánh giá của các chuyên gia ngành xây dựng về kết cấu và kiến trúc của toà nhà.

“Trên cơ sở đó, Phương Bắc sẽ có đủ căn cứ hoàn chỉnh biện pháp thi công phá dỡ giai đoạn 2 để trình lên các cơ quan chức năng phê duyệt. Nhưng đến nay mà đơn vị thiết kế vẫn chưa đưa ra được phương án phá dỡ giai đoạn 2”, Tập đoàn cho hay.

Phương Bắc cho rằng, việc phá dỡ giai đoạn 2 nếu tiến hành nguy cơ mất an toàn cao. Do vậy, Tập đoàn xin ý kiến đề nghị dừng phá dỡ giai đoạn 2 công trình 8B Lê Trực. Đồng thời, xin được tháo dỡ cầu trục tháp và vận thăng lồng tại công trình do vị trí lắp đặt trực thuộc khu vực nhiều dân cư và giai thông đông đúc trên tuyến đường Trần Phú - Nguyễn Thái Học.

Trước đó, tại buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng trong cuộc kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng, Chính phủ giao, giải trình vụ nhà 8B Lê Trực, Chủ tịch UBND Quận Ba Đình phân trần, một trong số lý do khiến cắt ngọn tòa nhà chậm trễ là vì đây là một công trình lớn, yêu cầu đặt ra với việc phá dỡ là phải đảm bảo an toàn để phần còn lại của công trình sau khi cắt gọt vẫn đảm bảo chất lượng, giá trị sử dụng. Địa điểm triển khai biện pháp cắt, phá nằm sát ngoài 2 phố Lê Trực, Trần Phú, cần đảm bảo an toàn cho người đi đường, tránh gây ảnh hưởng cuộc sống của người dân sinh sống lân cận.

Theo ông Bình, tòa nhà xây sai, vượt 1 tầng so với giấy phép xây dựng được cấp thì đến cuối tháng 9 đã cơ bản tháo dỡ tầng 19 này. Tuy nhiên, về chiều cao, công trình chỉ được cấp phép xây cao 53m nhưng đã tự nâng lên thành 68m, vượt phép 15m (tương đương 5 tầng nhà).

Giai đoạn 1 tháo gỡ phần tầng 19, Chủ tịch quận Ba Đình khẳng định sẽ xong trong tháng 10/2016. Còn giai đoạn 2, phá dỡ phần diện tích sai phạm, có buộc khống chế chiều cao tòa nhà đúng như giấy phép được duyệt hay không, Hà Nội sẽ cùng các cơ quan chức năng làm việc tiếp, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là xử lý để đảm bảo công trình tuân thủ đúng thiết kế về khoảng lùi giật cấp.

Phương Dung (Dantri)