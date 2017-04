Việt Nam lọt Top 10 thị trường bia lớn nhất thế giới, năm 2017 sẽ tiêu thụ 4 tỷ lít bia

Vào cuối năm 2016, Việt Nam đã chính thức lọt vào Top 10 thị trường lớn nhất thế giới xét về dung lượng bia tiêu thụ. Theo tính toán, năm 2017, thị trường bia Việt Nam sẽ cán mốc tiêu thụ 4 tỷ lít.

Sáng nay, 18/4, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Ngoài các mối quan tâm về lợi nhuận, cổ tức, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này của Sabeco cũng thu hút được nhiều sự quan tâm trong việc bán tiếp phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Số liệu được công bố của Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam cũng cho thấy, trong năm 2016, sản lượng bia các loại của cả nước đạt 3,786 tỷ lít, tăng 9,3% so với năm 2015.

Trong số này, Sabeco đóng góp 1,640 tỷ lít - tăng 7,4%, Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) đạt 717,4 triệu lít - tăng 2,1%; riêng khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm Heineken, Carlsberg và một số thương hiệu khác đạt 1,428 tỷ lít - tăng 15,7% so với năm 2015.

Nnăm 2016, sản lượng bia các loại của cả nước đạt 3,786 tỷ lít, trong đó Sabeco đóng góp 1,640 tỷ lít - tăng 7,4% (Ảnh minh họa)



Theo ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), dù được dự báo sẽ không còn duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng hai chữ số như giai đoạn 2010-2015, nhưng thị trường Việt Nam vẫn hấp dẫn, thu hút sự gia nhập của nhiều đối thủ lớn với nguồn lực tài chính và kinh nghiệm vượt trội, kéo theo sự cạnh tranh khốc liệt hơn.

Với thị phần về sản lượng đạt khoảng 40%, Sabeco hiện đang đứng ở vị thế số 1 tại thị trường Việt Nam. Tổng doanh thu năm 2016 của Sabeco đạt 31.754 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và vượt 11% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.707 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và 28% so với kế hoạch và là năm có lợi nhuận cao nhất của Sabeco kể từ khi thành lập. Năm 2016, mức cổ tức của Sabeco được duy trì ở mức 30%, dự kiến năm 2017, cổ tức có thể đạt 35%.

Dẫu vậy, doanh nghiệp bia số 1 của Việt Nam cũng đứng trước thách thức cạnh tranh khi phải chịu rủi ro từ chính sách của Nhà nước đối với ngành bia, rượu, trong đó việc điều chỉnh thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tăng thêm 5%, lên mức 60% từ đầu năm 2017 (trong lộ trình tăng thuế lên 65% đến năm 2018) và các chính sách hạn chế tiêu dùng, lạm dụng bia rượu ... Bên cạnh đó là các xu hướng mới về sản phẩm bia và việc thay đổi thị hiếu tiêu dung.

Theo ông Hà, khu vực phía Nam vẫn là thị trường chủ lực, trong khi sản lượng và thị phần tại khu vực phía Bắc và miền Trung tăng trưởng tốt. Bởi vậy mục tiêu của năm 2017 và các năm tiếp theo của Sabeco là mở rộng thị trường ra miền Bắc và miền Trung, cũng như đa dạng các sản phẩm để tiếp cận thêm nhiêu đối tượng khách hàng.

Ông Hà cũng cho hay, hiện Sabeco đang tiếp tục triển khai việc bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương. Đây cũng là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của năm 2017. Trước đó, Sabeco đã chính thức được niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, trở thành Công ty có vốn hóa thị trường hàng đầu tại Việt Nam.

Hiện cổ phiếu Sabeco nằm trong nhóm những cổ phiếu có giá trị cao nhất trên thị trường chứng khoán.

Nhà nước đang nắm giữ là 89,59% vốn điều lệ tại Sabeco. Theo kế hoạch, việc bán tiếp vốn nhà nước tại Sabeco được chia làm 2 đợt. Đợt 1 bán 53,59% vốn điều lệ và đợt 2 bán 36% vốn điều lệ còn lại.

Thanh Hương