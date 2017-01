Việt Tiến xuất khẩu 700 triệu USD hàng dệt may

700 triệu USD là tổng giá trị xuất khẩu mà Tổng công ty CP May Việt Tiến đã đạt được trong cả năm 2016.

Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của Việt Tiến đạt gần 700 triệu USD, trong đó thị trường Nhật Bản chiếm 32%, Mỹ 22%, EU 18% và thị trường khác 28%.

Tổng Công ty CP May Việt Tiến (Việt Tiến) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017.

Năm 2016, dệt may xuất khẩu chứng kiến sự đi xuống sau 10 năm tăng trưởng mạnh, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành hụt 1,7 tỷ USD so với mục tiêu, nhưng , Việt Tiến vẫn tiếp tục giữ vững là đơn vị hàng đầu của ngành dệt may trong việc phát triển và áp dụng công nghệ mới vào tổ chức sản xuất, phát triền thương hiệu, khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong nước và quốc tế.

Hết năm 2016, Tổng Công ty CP May Việt Tiến và các đơn vị thành viên đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, với doanh thu đạt 12.653 tỷ đồng, tăng 12%, trong đó Tổng công ty mẹ đạt 7.421 tỷ đồng, tăng 18%; Công ty con đạt 873 tỷ đồng, tăng 13% và Công ty liên kết đạt 4.359 tỷ đồng, tăng 4%.

Lợi nhuận trước thuế của Việt Tiến trong năm qua đạt trên 664 tỷ đồng, tăng 4%. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 700 triệu USD, trong đó thị trường Nhật Bản chiếm 32%, Mỹ 22%, EU 18% và thị trường khác 28%.

Năm 2017, với định hướng chiến lược “đầu tư chiều sâu, phát triển hợp lý, nâng cao năng lực toàn diện, sản xuất kinh doanh có hiệu quả”, May Việt Tiến sẽ áp dụng triệt để, toàn diện công nghệ Lean (Sản xuất tinh gọn) vào sản xuất, hợp tác tốt với khách hàng, bạn hàng, nhạy bén trong chiến lược đầu tư, linh hoạt trong điều hành, nỗ lực vượt qua khó khăn để cán mốc kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD vào năm 2020.

Ông Bùi Văn Tiến, Tổng giám đốc Tổng công ty CP May Việt Tiến cho biết, năm 2017 Việt Tiến vẫn tiếp tục hoạt động đầu tư phát triển thương hiệu và mở rộng hệ thống kênh phân phối, cùng với việc phát triển thị trường xuất khẩu. Tập trung sản xuất các thương hiệu truyền thống được người tiêu dùng tin dùng. Tổng mức đầu tư cho phát triển dự kiến sẽ tăng mạnh so với năm 2016 để năng lực sản xuất, cung ứng được nâng cao, tiệm cận với mục tiêu phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn tới.

Năm 2016, Việt Tiến được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên về hải quan, với thời gian áp dụng chế độ ưu tiên 36 tháng.

Thế Hải