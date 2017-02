Vietcombank “quên trả lãi” 10 tỷ đồng, Phó Thống đốc lên tiếng

Liên quan đến thông tin Vietcombank "quên" trả 10 tỷ đồng tiền lãi cho các khoản tiền gửi nhỏ không kỳ hạn, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã có ý kiến trả lời.

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 1.2017 diễn ra chiều ngày 3.2, trả lời câu hỏi của phóng viên về nội dung trên, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết, bà đã có trao đổi với Chủ tịch Vietcombank.

“Về quy định hệ thống làm tròn số đối với những khoản trả lãi phát sinh, vừa rồi tôi trao đổi nhanh với Chủ tịch Vietcombank và được cho biết trên cơ sở kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã có kiến nghị về việc hệ thống cần phải theo dõi những khoản trả lãi nhỏ mà tự động làm tròn này. Từ 2015, Vietcombank đã thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và theo Chủ tịch Vietcombank thì Ngân hàng này đang chuẩn bị có trả lời chi tiết về vấn đề này, sẽ sớm trả lời báo chí”, Phó Thống đốc nói.

Trước đó, Báo cáo kiểm toán về hệ thống công nghệ thông tin liên quan đến lập BCTC năm 2015 của Vietcombank của Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra điểm chưa phù hợp trong chu trình huy động vốn - phân hệ trả lãi tiền gửi khách hàng của ngân hàng này. Cụ thể, từ năm 2001 đến nay, các khoản lãi phát sinh hàng tháng của các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn nhỏ hơn 1.000 đồng hoặc 0,1 đơn vị ngoại tệ đối với các ngoại tệ khác đã không được hệ thống phần mềm tính và hạch toán đầy đủ.

Nguyên nhân là do hệ thống phần mềm của Vietcombank bao gồm hệ thống lõi mua của nước ngoài từ năm 1998 và một số phần mềm do Vietcombank tự phát triển. Do hầu hết hệ thống lõi mua của nhà thầu nước ngoài không bao gồm gói nâng cấp bảo trì, hồ sơ thiết kế nhà thầu nắm giữ nên việc quản lý hồ sơ thiết kế phần mềm, đánh giá và nâng cấp phụ thuộc vào nước ngoài, không thực hiện được

Với bình quân 9,53 triệu tài khoản tiền gửi không kỳ hạn trong năm 2015, Vietcombank chỉ trả lãi đầy đủ cho gần 30% số tài khoản. Còn lại, bình quân có tới 6.692.027 tài khoản không được trả lãi đầy đủ hàng tháng với số tiền gần 10 tỷ đồng.

Trước thông tin của dư luận, tối 3/2, Vietcombank đã phát đi câu trả lời chính thức. Theo đó, phần mềm tính lãi được VCB mua của đối tác nước ngoài có cấu phần quản lý tài khoản tiền gửi không kỳ hạn,trong đó có cài đặt sẵn tham số để mặc định đối với các tài khoản không kỳ hạn có mức lãi tiền gửi cộng dồn trong 1 tháng có giá trị nhỏ hơn 0,1 USD hoặc tương đương thì hệ thống tự động làm tròn xuống. Trên thực tế, đa phần các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn có mức lãi hàng tháng cộng dồn chỉ khoảng vài chục đồng/tháng.

Vietcombank cho rằng theo thông lệ quốc tế và thực tế tại Việt Nam, một số ngân hàng thực hiện thu phí quản lý tài khoản đối với những tài khoản có số dư thấp nhằm bù đắp những chi phí quản lý. Đối với Vietcombank, đến nay, ngân hàng vẫn chưa thực hiện việc thu phí quản lý tài khoản kể cả đối với các tài khoản có số dư thấp. Hiện nay, Vietcombank đã thực hiện nâng cấp hệ thống và đã giải quyết được vấn đề liên quan đến tham số nêu trên đồng thời đã thực hiện đầy đủ các kiến nghị của kiểm toán nhà nước.

Với thông tin cho rằng hệ thống của Vietcombank lạc hậu (mua từ năm 1998), Vietcombank cho biết: thực tế, hàng năm hệ thống công nghệ thông tin của Vietcombank luôn được nâng cấp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và yêu cầu hoạt động kinh doanh cũng như quản trị nội bộ của Vietcombank. Hiện tại, Vietcombank đang tập trung đầu tư nâng cấp và triển khai nhiều dự án công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai theo chiến lược của ngân hàng cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

T.L