Vietnam Airlines cán mốc 539 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế trong quý I/2017

Hãng hàng không quốc gia vẫn duy trì được đà tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận bất chấp việc thị trường hàng không trong những tháng đầu năm xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi.

Thị phần toàn thị trường vận tải hành khách trong quý I/2017 của riêng hãng hàng không quốc gia đạt 37,5%, trong đó thị phần nội địa đạt 43,2%, thị phần quốc tế đạt 30,8%.

Cụ thể, tính đến hết quý I/2017, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) thực hiện được 34.265 chuyến bay an toàn, trong đó tỷ lệ chuyến bay đúng giờ đi đạt 91,6%, tăng 6,2 điểm và tỷ lệ chuyến bay đúng giờ đến đạt 81,4%, tăng 5,9 điểm so với cùng kỳ và vượt 1,4 điểm so với mục tiêu quý.

Cũng trong quý I/2017, Vietnam Airlines vận chuyển được trên 5 triệu lượt khách, tăng 9,3% và 0,756 triệu tấn hàng hóa, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2016. Thị phần toàn thị trường vận tải hành khách trong quý I/2017 của riêng hãng hàng không quốc gia đạt 37,5%, trong đó thị phần nội địa đạt 43,2%, thị phần quốc tế đạt 30,8%.

Ước tính, trong 3 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty ước đạt 20.431 tỷ đồng, đạt 23,8% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 539 tỷ đồng, đạt 39,6% kế hoạch.

Tổng doanh thu của Công ty mẹ - Vietnam Airlines đạt 16.344 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu vận tải hành khach đạt 15.914 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 485 tỷ đồng, vượt 2,4 lần so với kế hoạch quý.

Điều đáng nói là kết quả kinh doanh này của Vietnam Airlines đã bị ảnh hưởng khá nhiều do giá nhiên liệu bay tiếp tục tăng mạnh. Giá nhiên liệu bình quân trong quý I/2017 là 65,3 USD/thùng, cao hơn 8,8% so với kế hoạch, làm tăng chi phí của hãng hơn 260 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của Vietnam Airlines, mặc dù thị trường hàng không tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng đã có dấu hiệu chậm lại, khách tổng toàn thị trường quý I/2017 đạt 13,46 triệu lượt, tăng 17,9% so với cùng kỳ, bằng 96,9% dự báo đầu năm. Đặc biệt, khách tổng thị trường nội địa đạt 7,31 triệu lượt khách, tăng 16,8% và thấp hơn dự báo 8,2%, riêng tháng 3/2017, tổng thị trường nội địa chỉ tăng trưởng 9,2%.

Anh Minh