Vietnam Airlines công bố lợi nhuận khủng chào sàn UPCoM

Ngay trước phiên giao dịch đầu tiên tại sàn UPCoM, Vietnam Airlines đã công bố mức lợi nhuận khủng lên tới 1.600 tỷ đồng, gấp 5,6 lần so với năm 2015.

Sáng nay, được sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP chính thức đăng ký giao dịch 1.227.533.778 cổ phiếu với mã chứng khoán là HVN, cung cấp lượng cổ phiếu lớn thứ hai trên thị trường UPCoM xét về quy mô và giá trị. Cổ phiếu HVN có mức giá chào sàn 28.000 đồng/cổ phiếu, chiếm khoảng 11% tổng mức vốn hóa thị trường UPCoM.

Năm 2016, những thuận lợi từ sự tăng trưởng của thị trường vận tải hàng không, đặc biệt là thị trường nội địa, cùng các giải pháp điều hành linh hoạt khắc phục khó khăn trong môi trường kinh doanh (như quá tải cơ sở hạ tầng, biến động về tỷ giá, bất ổn về chính trị ở nhiều nước trên thế giới…) đã tạo điều kiện cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm với nhiều kết quả ấn tượn.:

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines và các công ty thành viên ước đạt trên 76.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% và lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt gần 2.500 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ và vượt 7% kế hoạch năm. Trong đó, Vietnam Airlines ước đạt gần 59.100 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 1.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 5,6 lần so với năm 2015. Nộp ngân sách nhà nước gần 4.900 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ.

Năm 2016, Vietnam Airlines thực hiện hơn 133 nghìn chuyến bay an toàn; vận chuyển 20,6 triệu lượt khách, tăng 18,7% so với cùng kỳ và 264 nghìn tấn hàng hóa, vượt gần 10% kế hoạch năm.

Kết hợp nguồn lực, trải rộng mạng bay, đa dạng sản phẩm, dẫn đầu thị phần

Bằng việc bố trí, sắp xếp lại nguồn lực hợp lý giữa các hãng hàng không như Jetstar Pacific, VASCO, Vietnam Airlines đã thiết lập được mạng bay phù hợp với từng loại hình dịch vụ và nhu cầu, do đó góp phần tăng hiệu quả khai thác, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Vietnam Airlines duy trì mô hình hãng hàng không truyền thống, tập trung khai thác chất lượng dịch vụ 4 sao trên các đường bay trọng điểm nội địa và các đường bay quốc tế đi Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Châu Âu, Úc. Jetstar Pacific tập trung khai thác trên các đường bay nội địa có tính cạnh tranh cao về giá và các đường bay quốc tế khu vực chặng ngắn. VASCO khai thác tới các sân bay địa phương chưa tiếp nhận được tàu bay lớn và cung cấp dịch vụ hàng không chung. Theo số liệu mới nhất của CAPA, trên đường bay trọng điểm và lớn nhất tại Việt Nam là đường bay giữa Hà Nội và Tp. HCM, thị phần của Vietnam Airlines và Jetstar Pacific là 63%, riêng Vietnam Airlines đạt 45% và dẫn đầu về số ghế cung ứng trên thị trường. Thị phần trên toàn thị trường nội địa đạt trên 60%.

Năm qua, các nhiệm vụ cuối cùng của công tác cổ phần hóa đã được hoàn thành. Theo đó, Vietnam Airlines đã ký hợp đồng hợp tác với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là Tập đoàn hàng không ANA Holdings Inc. Sự tham gia của đối tác Nhật Bản vào hoạt động điều hành là một lợi thế giúp Vietnam Airlines có thể nâng cao năng lực quản trị, phát triển sản phẩm, mở rộng mạng bay và tăng cường năng lực cạnh tranh, hiện thực hóa kế hoạch dài hạn để phát triển bền vững trong tương lai.

Bên cạnh đó, theo điểu tra trên chuyến bay, điểm hài lòng tổng thể của khách hàng dành cho Vietnam Airlines năm 2016 ngày càng tăng, chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc và quyết tâm hiện thực hóa cam kết nâng cấp chất lượng đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng.

Năm 2016, Vietnam Airlines đã tiếp nhận và đưa vào khai thác 10 tàu bay Boeing 787-9 Dreamliners và 06 tàu bay Airbus A350-900 XWB. Các dòng tàu bay mới được Hãng đưa vào khai thác nhằm đáp ứng chất lượng dịch vụ trên đường bay nội địa trọng điểm và đường bay dài. Sau năm đầu tiên, Vietnam Airlines được đánh giá là một trong những hãng khai thác thành công nhất đội tàu bay thế hệ mới.

Vươn tầm quốc tế

Năm 2016 cũng ghi dấu thành công của Vietnam Airlines với hàng loạt các giải thưởng được công nhận bởi các tổ chức uy tín thế giới bao gồm: được xếp hạng một trong ba hãng hàng không tiến bộ nhất thế giới do Skytrax công bố; Hãng hàng không xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải Du lịch quốc tế Mê Kông; Hãng hàng không dẫn đầu châu Á về khoang dịch vụ Phổ thông và Hãng hàng không dẫn đầu châu Á về Bản sắc văn hóa tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) và Hãng hàng không có thiết kế ghế Thương gia đẹp nhất do Tạp chí Global Traveler Trung Quốc bình chọn.

Đây là những kết quả tích cực và sự ghi nhận dành cho nỗ lực của Vietnam Airlines trong việc tạo bước phát triển đột phá, tận dụng cơ hội để phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Năm 2017, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh; phục vụ tốt giai đoạn cao điểm cuối năm; thực hiện mục tiêu đơn giản hóa về cấu trúc và số lượng chủng loại tàu bay theo kế hoạch đã được phê duyệt; duy trì mục tiêu chất lượng 4 sao, đạt trên 90% tiêu chí 4-5 sao theo đánh giá của Skytrax và phối hợp chặt chẽ về sản phẩm, nguồn lực, thương hiệu với Jetstar Pacific, Cambodia Angkor Air, VASCO để nâng cao sức cạnh tranh, đa dạng hóa sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Anh Minh