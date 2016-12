Vinamilk - thương hiệu sữa duy nhất 8 năm liền giữ vững “ngôi vị” Thương hiệu Quốc gia

Góp mặt trong số 88 doanh nghiệp (lựa chọn từ 500.000 doanh nghiệp lớn, nhỏ của Việt Nam) được vinh danh Thương hiệu Quốc gia năm 2016 có Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk). Vinamilk là thương hiệu sữa đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được vinh danh thương hiệu Quốc gia 8 năm liên tiếp.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao biểu trưng đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2016 cho đại diện Vinamilk.

Năm 2016, kỷ niệm 40 năm thành lập, Vinamilk tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu số 1 Việt Nam nói chung và trong ngành sữa nói riêng, với hơn 200 chủng loại sản phẩm dinh dưỡng các loại, hàng năm có 7 tỷ sản phẩm được người tiêu dùng trên toàn quốc tin dùng. Thị phần các sản phẩm Vinamilk hiện đứng đầu các ngành hàng năm 2016 (trong đó sữa nước khoảng 55%, sữa đặc khoảng 80%, sữa chua khoảng 85%, sữa bột trẻ em hơn 40%...). Vinamilk cũng xếp thứ 49 toàn cầu về doanh thu các sản phẩm sữa trong năm 2015 (ước tính theo số liệu từ Euromonitor). Hiện Vinamilk cũng là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam với gần 9 tỷ USD.

Vinamilk đã và đang xuất khẩu đi 43 nước, mang thương hiệu quốc gia của Việt Nam đến nhiều quốc gia trên thế giới. Từ năm 1997 đến nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của Vinamilk đã đạt khoảng 2 tỷ USD (tương đương khoảng 45.520 tỷ đồng). Doanh thu xuất khẩu của Vinamilk trong 10 tháng đầu năm 2016 đạt 4.662 nghìn tỷ đồng (tương đương 208 triệu đô la Mỹ). Ngoài 13 nhà máy tại Việt Nam, Vinamilk còn có 3 nhà máy tại Mỹ, New Zealand và Campuchia.

Bên cạnh những sản phẩm xuất khẩu chính như sữa bột trẻ em và sữa đặc sang các thị trường truyền thống, những năm gần đây Vinamilk dần chuyển xuất khẩu các mặt hàng khác như sữa tươi, sữa chua ăn, sữa chua uống, các sản phẩm nước trái cây; nhằm hướng tới đa dạng hóa sản phẩm Vinamilk trên thị trường quốc tế, phù hợp với các nhu cầu tiêu dùng khác nhau. Gần đây nhất Vinamilk đã chính thức ra mắt các sản phẩm sữa chua ăn tại Thái Lan được nghiên cứu mới hoàn toàn về mặt khẩu vị, bao bì, tính năng và hình ảnh để phù hợp với người tiêu dùng Thái. Hiện nay, Châu Á là thị trường tập trung đầu tư mạnh của Vinamilk. Song song đó, Vinamilk tiếp tục củng cố sự hiện diện, và tập trung hơn nữa tại các thị trường quốc tế mới, đặc biệt là khu vực Châu Phi với rất nhiều tiềm năng, bằng việc đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu thị trường để phù hợp văn hóa địa phương, tung các sản phẩm thế mạnh (sữa bột, bột dinh dưỡng…), mở rộng hệ thống phân phối và tăng độ nhận biết thương hiệu.

Chất lượng sản phẩm luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu của thương hiệu Quốc gia Vinamilk, vừa qua Vinamilk đã ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới DSM – Thụy Sỹ, ứng dụng dinh dưỡng chuẩn quốc tế vào sản phẩm sữa bột cho trẻ em và người tiêu dùng Việt Nam.

Vinamilk hiện có hệ thống 10 trang trại bò sữa trải dài khắp Việt Nam. Gần đây, Vinamilk cũng đã hoàn tất việc chứng nhận và đưa vào hoạt động trang trại bò sữa organic đầu tiên tại Việt Nam theo chuẩn Châu Âu tại tỉnh Lâm Đồng. Dự kiến vào giữa tháng 12/2016, Vinamilk sẽ cho ra mắt sản phẩm sữa tươi organic cao cấp đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Đây cũng là bước đi khẳng định vai trò tiên phong của Vinamilk trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm sữa hữu cơ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam ở phân khúc sản phẩm cao cấp thực sự thiên nhiên.

Sự phát triển ấn tượng trong những năm vừa qua đã mang đến cho tập thể Vinamilk những danh hiệu và phần thưởng cao quý do Đảng nhà nước trao tặng: Danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2000; Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2005; Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2010; Huân chương Độc lập hạng Ba lần 2 năm 2016 và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước. Trong năm 2016, Vinamilk cũng vừa tiếp tục được bình chọn đứng đầu trong top 10 Doanh Nghiệp niêm yết uy tín tại Việt Nam; top đầu trong Bảng xếp hạng V1000 – 1.000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016; Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam; Xếp hạng 20 trong tổng số 300 doanh nghiệp dẫn đầu Châu Á năm 2016 sau 2 lần liên tiếp có mặt trong danh sách các năm 2014, 2015; Là thương hiệu sữa duy nhất vinh dự nhận giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao 20 năm liền do người tiêu dùng bình chọn; Được vinh danh là công ty duy nhất tại Việt Nam lọt vào TOP 50 công ty niêm yết hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương (FAB 50) do tạp chí Forbes Châu Á công bố…

Trong những năm vừa qua, Vinamilk luôn áp dụng các mô hình quản trị tiên tiến trên thế giới để vận hành công ty phát triển một cách bền vững, khẳng định vị thế trong nước, đầu tư mạnh mẽ ra thị trường quốc tế để xứng đáng với niềm tự hào là thương hiệu quốc gia của Việt Nam.

Thương hiệu quốc gia "Vietnam Value 2016" được xét chọn với các tiêu chí đảm bảo uy tín chất lượng sản phẩm thông qua hệ thống sản xuất, quản trị kinh doanh tiên tiến, hiện đại và hoạt động tài chính minh bạch, lành mạnh, không ngừng cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ thân thiện môi trường để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh. Đây là chương trình duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng, quảng bá hình ảnh thương hiệu quốc gia thông qua việc xây dựng hình ảnh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Khánh Trang