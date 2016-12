Vinamilk tiên phong sản xuất sữa tươi 100% organic đầu tiên tại Việt Nam

Vinamilk là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam sản xuất Sữa tươi Vinamilk 100% Organic cao cấp theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Việc cho ra đời sản phẩm Sữa tươi Vinamilk 100% Organic cũng đánh dấu một bước chuyển mình của Vinamilk trên hành trình hội nhập với thị trường sữa thế giới, tiên phong mở lối cho xu hướng Organic tại thị trường Việt Nam.

Vinamilk tiên phong sản xuất sữa tươi organic

Là công ty sữa hàng đầu tại Việt Nam với các sản phẩm dinh dưỡng theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, Vinamilk đã tiên phong cho ra đời dòng sản phẩm Sữa tươi Vinamilk 100% Organic cao cấp theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu lần đầu tiên được sản xuất ngay tại Việt Nam. Đây là thành quả từ việc xây dựng trang trại bò sữa Vinamilk Organic Đà Lạt - trang trại bò sữa đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu do tổ chức uy tín thế giới Control Union (Hà Lan) chứng nhận. Control Union là một mạng lưới toàn cầu về các hoạt động kiểm định hàng hóa và quản lý chất lượng, chuyên giám định và giám sát độc lập hàng hóa với tiêu chuẩn quốc tế trên phạm vi toàn cầu.

Sữa tươi Vinamilk 100% Organic được sản xuất từ nguồn sữa của những cô bò organic được chăn thả tự nhiên trên những đồi cỏ rộng lớn của vùng đất Đà Lạt. Hiểu rằng môi trường sống ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của nguồn sữa tươi organic, Vinamilk đã chọn Đà Lạt là nơi lý tưởng để phát triển trang trại bò sữa organic. Nơi đây có không khí trong lành, khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm, thiên nhiên ưu ái cho Đà Lạt những đồng cỏ tự nhiên trải dài tươi tốt. Với điều kiện tự nhiên có nhiều điểm tương đồng với Châu Âu, Đà Lạt thực sự là thiên đường của những cô bò sữa ưa khí hậu ôn đới và là miền đất lý tưởng cho đàn bò hữu cơ sinh sống và phát triển.

Để đảm bảo cho nguồn sữa tươi ngon, thuần thiết, bên cạnh điều kiện thiên nhiên lý tưởng, công nghệ chăm sóc bò tại trang trại bò sữa Organic do Vinamilk đầu tư là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, đồng thời đảm bảo thân thiện và bảo vệ môi trường. Tất cả quy trình chăm sóc đàn bò và sản xuất sữa nguyên liệu đều đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt theo chế độ “3 Không” của tiêu chuẩn organic Châu Âu: Không sử dụng hoc-moon tăng trưởng cho bò: Quy trình chăm sóc đàn bò đảm bảo không chịu sự can thiệp của các loại hóa chất trong thời gian ít nhất là 1 năm, đặc biệt hoàn toàn không sử dụng hormone tăng trưởng cho bò. Không dư lượng thuốc kháng sinh: Đàn bò được chăn thả trên đồng cỏ hữu cơ hoàn toàn tự nhiên quanh năm, không chịu sự can thiệp của các loại hóa chất, đảm bảo không có dư lượng thuốc kháng sinh trong sữa. Không sử dụng thuốc trừ sâu: Đàn bò được ăn thức ăn theo chuẩn organic, không có thuốc trừ sâu cũng như phân bón hóa học và các chất biến đổi gene.

Với quy trình sản xuất sữa nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn organic Châu Âu, sản phẩm Sữa tươi Vinamilk 100% Organic mới hoàn toàn thuần khiết và giàu các dưỡng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe.

Tại các nước Âu Mỹ, sử dụng thực phẩm organic – bao gồm sữa tươi organic – đang vượt qua phạm vi của một xu hướng để trở thành một lối sống được ưa chuộng trong nhiều năm nay nhờ những lợi ích rõ rệt cho sức khỏe. Ở đỉnh cao của sự phát triển, con người lại quay về với thiên nhiên, chọn những sản phẩm thiên nhiên thuần khiết nhất để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hiện nay tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm hữu cơ organic được xem là tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất và cao cấp nhất trên thế giới vì quy trình sản xuất tuân theo các quy định vô cùng nghiêm ngặt như: hoàn toàn không có sự can thiệp của hóa chất, thuốc kháng sinh, hoocmon tăng trưởng hay sử dụng các thành phần biến đổi gene…. Nhờ vậy, các loại thực phẩm organic có hương vị tươi ngon tự nhiên, rất giàu các chất dinh dưỡng thiên nhiên và quan trọng là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khoẻ của người sử dụng.

Ông Phan Minh Tiên, Giám đốc Điều hành của Vinamilk, chia sẻ về việc nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm organic cao cấp: “Vinamilk rất tự hào là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam sản xuất được Sữa tươi Vinamilk 100% Organic theo tiêu chuẩn organic Châu Âu. Đây là bước tiến tiếp theo của Vinamilk trên hành trình mang đến những sản phẩm organic cao cấp giàu dinh dưỡng từ thiên nhiên tốt cho sức khỏe. Giờ đây, người tiêu dùng Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận các sản phẩm organic đạt tiêu chuẩn organic Châu Âu được sản xuất ngay tại Việt Nam.

Vinamilk phát triển vì Việt Nam

Trong 40 năm phát triển, Vinamilk luôn nỗ lực mang đến những giải pháp dinh dưỡng tối ưu phù hợp với thể trạng người Việt. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, Vinamilk không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, thường xuyên giới thiệu ra thị trường những sản phẩm mới mang đến nhiều giá trị gia tăng cho người tiêu dùng. Đến tháng 4 năm 2016, toàn ngành sữa nước của Vinamilk vẫn tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường toàn quốc với hơn 50% thị phần (theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen). Trong hai năm qua, kim ngạch xuất khẩu sữa tươi Vinamilk 100% tăng trưởng bình quân đến 70% một năm.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất cho một sản lượng thành phẩm sữa nước lên đến hàng trăm triệu lít mỗi năm, cùng với hàng trăm chủng loại chế phẩm sữa khác, Vinamilk đã đầu tư một cách bài bản vào hệ thống phát triển nguồn nguyên liệu theo tiêu chuẩn quốc tế từ khâu trồng cỏ, xây dựng chuồng trại, chế biến thức ăn cho bò đến quản lý thú y, môi trường xung quanh,

Đến nay, Vinamilk đã có hệ thống 9 trang trại đang hoạt động, đều có quy mô lớn với toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ, và New Zealand. Hệ thống trang trại Vinamilk trải dài khắp Việt Nam tự hào là những trang trại đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chuẩn quốc tế Thực Hành Nông Nghiệp Tốt Toàn cầu (Global G.A.P.) do Tổ chức Chứng nhận Global G.A.P. ConTrol Union (Hà Lan) chứng nhận. Cùng với hệ thống các nhà máy chuẩn quốc tế trải dài khắp Việt Nam ,Vinamilk luôn đảm bảo việc nguồn sữa tươi nguyên liệu từ các trang trại được vận chuyển nhanh chóng đến các nhà máy chế biến, đảm bảo giữ trọn vị thơm ngon và các chất dinh dưỡng từ sữa trong các sản phẩm một cách tối ưu. Trong các năm sắp tới, Vinamilk dự kiến sẽ tiếp tục nhập bò giống cao cấp từ các nước Mỹ, Úc, New Zealand để đáp ứng cho nhu cầu con giống của các trang trại mới. Hiện nay, tổng đàn bò cung cấp sữa cho công ty bao gồm các trang trại của Vinamilk và bà con nông dân có ký kết hợp đồng bán sữa cho Vinamilk là hơn 120.000 con bò, cung cấp khoảng 750 tấn sữa tươi nguyên liệu để sản xuất ra trên 3.000.000 (3 triệu) ly sữa/ một ngày. Và với kế hoạch phát triển các trang trại mới, công ty sẽ đưa tổng số đàn bò của Vinamilk từ các trang trại và của các nông hộ lên khoảng 160.000 con vào năm 2017 và khoảng 200.000 con vào năm 2020, với sản lượng nguyên liệu sữa dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng lên hơn gấp đôi, là 1500 - 1800 tấn/ngày đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu sữa thuần khiết dồi dào cho hàng triệu gia đình Việt Nam.

Năm 2016 là vừa tròn 40 năm thành lập, đến nay Vinamilk đã trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sữa tại Việt Nam và đang vươn mình mạnh mẽ ra quốc tế. Ngoài nhà máy sữa Angkor Milk đã khánh thành tại Campuchia, Vinamilk đã đầu tư 22,8% cổ phần tại nhà máy Miraka (New Zealand), đầu tư và sở hữu 100% cổ phần nhà máy Driftwood (Mỹ), và đầu tư công ty con tại Ba Lan làm cửa ngõ giao thương các hoạt động thương mại của Vinamilk tại châu Âu. Sản phẩm của Vinamilk hiện cũng có mặt ở hơn 40 nước trên thế giới, như Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Canada, Mỹ, Úc...

Tháng 10/2016, Trang trại Vinamilk Organic Đà Lạt được tổ chức Control Union (Hà Lan) chứng nhận là Trang trại bò sữa Organic tiêu chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam. Dựa trên các nguyên tắc cơ bản và tuân thủ chặt chẽ hệ tiêu chuẩn EU Organic (EC 834/2007 và 889/2008), trang trại bò sữa Organic chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam của Vinamilk được xây dựng và vận hành với một số điểm khác biệt như:



Về việc lựa chọn con giống và chăm sóc bò sữa:



- Trang trại bò sữa Organic Vinamilk hoàn toàn không sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu tổng hợp, phân tổng hợp, phụ gia thực phẩm cũng như những chất hỗ trợ, kích thích khác.



- Trang trại cũng tuyệt đối không sử dụng các chất biến đổi gen. Nguồn sữa hữu cơ nguyên liệu từ trang trại hoàn toàn không có dư lượng kháng sinh và không có hormone tăng trưởng. Bò cũng được cho ăn bằng thực phẩm 100% hữu cơ.



- Ở các trang trại hữu cơ gia súc được chăn nuôi tự do, hệ thống chuồng trại mở và được cho ăn thức ăn hữu cơ. Với thiết kế của Trang trại Organic Vinamilk, bò hoàn toàn được tự do lựa chọn cho việc ra đồng cỏ, sân chơi khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên khi trời mưa, nắng nóng thì bò cũng có thể tự do trở về chuồng nơi được trang bị hệ thống làm mát vận hành hoàn toàn tự động, nệm nằm êm như khách sạn để nghỉ ngơi…



- Ngoài tuân thủ hệ tiêu chuẩn quốc tế, trong quá trình xây dựng, trang trại bò sữa Organic của Vinamilk đã nghiên cứu lựa chọn các cây trồng và con giống tự nhiên có khả năng kháng bệnh tốt với điều kiện đặc thù của địa phương. Hiện các giống cây trồng và nguồn gen giống bò cho trang trại Organic Vinamilk đều được tuyển chọn rất nghiêm ngặt nên có sẵn hệ miễn dịch mạnh, thích nghi một cách hoàn toàn tự nhiên với điều kiện địa phương từ đó không bị tấn công bởi bị sâu bệnh và có sức phát triển tốt.



Về tổ chức hoạt động của trang trại Organic:



- Áp dụng phương pháp canh tác luân canh - điều kiện tiên quyết để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất.



- Trang trại cũng tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên sẵn có tại trang trại như sử dụng phân hữu cơ từ bò nuôi tại trang trại và tự sản xuất toàn bộ thức ăn xanh hữu cơ trong trang trại phục vụ nhu cầu của đàn bò.



- Trang trại sử dụng năng lượng tái tạo biogas, năng lượng mặt trời, giảm hiệu ứng nhà kính, thân thiện và bảo vệ môi trường. Hệ thống chất thải tại trang trại được xử lý nghiêm ngặt, giữ môi trường luôn trong lành.

Cuối tháng 06/2016, Vinamilk đã nhập khẩu đàn bò sữa giống organic đạt chuẩn quốc tế về Việt Nam. Đàn bò organic đã được chuyên chở về Việt Nam bằng máy bay sau khi trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt bởi các chuyên gia lành nghề, dày dạn kinh nghiệm của công ty Vinamilk, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn organic quốc tế. Đàn bò sữa organic được tuyển chọn qua rất nhiều công đoạn nghiêm ngặt từ khâu chọn giống bò, phương pháp chăm sóc, nguồn thức ăn 100% organic cho đến môi trường sống.

Khánh Trang