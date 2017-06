Vợ 3 mới cưới của danh hài Chiến Thắng đệ đơn ly hôn

Sau một chuyến công tác dài đầy mệt mỏi, danh hài Chiến Thắng buồn rầu chia sẻ với VietnamNet việc anh và vợ mới đã đưa đơn ly hôn ra toà. Thu Ngọc đã rời khỏi nhà anh và trở về nhà mẹ đẻ được 2 tháng. Thủ tục ly hôn của Chiến Thắng và người vợ thứ ba sẽ được hoàn tất vào ngày 30/6 tới.

Chia sẻ về lý do cuộc hôn nhân quá ngắn ngủi này, Chiến Thắng cho hay bản thân anh cũng không hiểu sao nó ngắn ngủi như vậy bởi Thu Ngọc là người viết đơn ly hôn trước. Chiến Thắng níu kéo mọi cách mà Thu Ngọc cũng không thay đổi ý định. "Tôi thật không biết lý do như thế nào, cô ấy cũng không nói rõ với tôi, chỉ đưa đơn nói tôi ký. Cô ấy không cáu, không nổi giận. Bạn hỏi lý do thì đúng là chỉ có trời biết. Hay bạn hỏi cô ấy giùm tôi", nghệ sĩ Chiến Thắng chia sẻ.

Sau những lần đổ vỡ hôn nhân và những cuộc tình ồn ào, Chiến Thắng cho biết anh có niềm tin với người vợ hiện tại và hy vọng sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng Chiến Thắng thừa nhận số mình quá lận đận trong đường tình duyên.

Chiến Thắng chia tay người vợ đầu vào năm 1994. Sau đó, anh kết hôn với Nguyễn Thanh Tám là bạn học cùng thời cấp 3 và chơi rất thân với anh từ nhỏ. Cả gia đình Chiến Thắng sinh sống tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đến năm 2015, Chiến Thắng cho biết anh và người vợ thứ hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau đó, anh công khai tình cảm với bạn gái kém 18 tuổi Ngọc Ánh nhưng sau đó cả hai cũng không thể đi đến đám cưới.