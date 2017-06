Zalo "xuất ngoại", VNG sải bước ra thế giới

Chinh phục thị trường quốc tế

“Định hướng trong năm 2017 và tương lai các năm tới, VNG tiếp tục chiến lược “Go global”, bắt đầu một thử thách mới, với mục tiêu trở thành một doanh nghiệp toàn cầu”, ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT VNG nói với cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào cuối tuần qua.

Trên thực tế, từ đầu năm 2016, VNG đã bắt đầu đẩy mạnh chiến lược "go global" với việc đưa các sản phẩm như Zalo, Dead Target, Cube Farm 3D... tiến ra thị trường nước ngoài.

Kết quả, năm 2016, các sản phẩm game studio (GST) đã có hơn 70 triệu người dùng mobile, có mặt tại hơn 233 quốc gia với 15 ngôn ngữ. Năm 2017, tựa game Sky Garden: Farm in Paradise đã vượt qua 3.000 games của hơn 800 studios trên khắp thế giới, vinh dự nhận giải thưởng “People’s Choice Award” tại giải International Mobile Gaming Awards (IMGA) Global.

Ngoài ra, Dự án game Dead Target VR, một phiên bản ngoại lai của game Dead Target từng đứng đầu và được trao danh hiệu “Editor’s Choice” trên Google Play năm 2016, vừa được Google mời đến trình diễn tại sự kiện Google Daydream/Tango Code Lab. Nhiều sản phẩm khác của GST hiện nay cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị để tiếp nối những thành tựu mang tính “global” này.

Không chỉ ở game, Zalo là một ứng dụng OTT do VNG phát triển đã tiến sang thị trường Myanmar vào giữa năm ngoái và nhanh chóng đạt con số 2 triệu người dùng sau 4 tháng. Các sản phẩm của VNG khi được giới thiệu tại sự kiện CommunicAsia 2017, triển lãm công nghệ thông tin lớn nhất châu Á diễn ra vừa qua tại Singapore, đã nhận được sự quan tâm và chú ý của các lãnh đạo cấp cao đến từ nhiều nước cùng với khách tham quan.

Hiện nay, văn phòng VNG tại Singapore bắt đầu kế hoạch xây dựng một data center để có thể cung cấp dịch vụ của VNG đến người dùng cuối tại thị trường ASEAN. Văn phòng VNG tại Thái Lan cũng đang được cơ cấu lại tổng thể để chào đón các nhân sự mới và tiếp tục phát triển thị trường này.

Theo ông Lê Hồng Minh, ước tính doanh thu của tất cả các studio Việt sẽ đạt khoảng 80 triệu USD. Nhưng so với 80 tỷ USD doanh thu của thị trường thế giới, thì Việt Nam chỉ chiếm 0,1%. Con số này cho thấy, thị trường trong lĩnh vực này vô cùng lớn và Việt Nam hiện mới chỉ chiếm một phần rất nhỏ từ "chiếc bánh” khổng lồ này.

“Vậy nên, tôi tin rằng, điều tất yếu để có thể thành công là chúng ta phải phát triển được những sản phẩm "world class”, đạt đẳng cấp thế giới”, ông Minh nói.

Năm 2016, VNG đạt doanh thu hơn 3.023 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2015 và đạt 118% kế hoạch 2016. Lợi nhuận trước thuế của VNG là hơn 673 tỷ đồng (tăng 118% so với năm 2015 và đạt 193% kế hoạch 2016), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 543 tỷ đồng (tăng 135% so với năm 2015 và đạt 192% kế hoạch 2016).

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, VNG đặt mục tiêu năm 2017 doanh thu đạt khoảng 3.960 tỷ đồng, tăng 31% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận trước thuế phấn đấu tăng 34,7% lên 908 tỷ đồng.