Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc có mưa, miền Trung nắng nóng diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sau chuỗi ngày mưa dông liên tiếp, những ngày đầu tuần thời tiết ở các tỉnh, thành phố miền Bắc mát mẻ, mưa xen kẽ, trong khi miền Trung có nắng nóng diện rộng, có nơi 37 độ C, Thủ đô Hà Nội nhiệt độ phổ biến 32-33 độ, các tỉnh Tây Bắc Bộ 28-30 độ C.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Trong ngày hôm nay (3/7), dự báo mưa chỉ còn diễn ra chủ yếu vào chiều tối tại một số tỉnh vùng núi và trung du phía Bắc, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng có mưa rải rác.

Khoảng ngày 6/7, khi rãnh thấp thiết lập trở lại, toàn miền Bắc sẽ lại có mưa diện rộng, lần này tập trung cả ở đồng bằng, trong đó chủ yếu tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Khi có mưa, nhiệt độ sẽ hạ từ 1-3 độ C.

Từ nay đến giữa tuần, thời tiết chủ đạo từ Thanh Hóa-Bình Thuận vẫn là nắng nóng diện rộng, trời ít mưa, ngày nắng 33-36 độ, có nơi trên 36, xấp xỉ 37 độ. Những ngày tiếp theo, nhiệt độ hạ khoảng 1-2 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày đầu tuần sẽ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Nam Bộ ngày nóng 31-34 độ, Tây Nguyên cao nhất từ 29-32 độ, riêng Đà Lạt mát mẻ 26-27 độ, ban đêm se lạnh 16 độ.

Sau đó từ khoảng giữa tuần, khi gió Tây Nam mạnh lên, mưa ở 2 khu vực này sẽ mở rộng cả diện và lượng, có thể xuất hiện từ trưa kèm theo dông lốc và gió giật mạnh.

Dự báo các vùng ngày hôm nay như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa, vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất tư 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình thuận ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ, phía bắc có nơi trên 36 độnC.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)