Lập đoàn kiểm tra bột trắng phát tán tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Trong sáng nay, 4/7/2017, đoàn công tác Bộ Công thương sẽ kiểm tra trực tiếp tại hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục, xử lý sự cố về bột trắng phát tán tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ.

Bộ Công thương đã cho lập đoàn công tác để kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục, xử lý sự cố phát tán bột trắng tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ.

Liên quan đến thông tin một số báo phản ánh vụ việc bột trắng từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ phát tán ra ngoài, ngày 3/7, Bộ Công thương đã cho tiến hành lập đoàn công tác để kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục, xử lý sự cố.

Đoàn công tác có đại diện của Cục An toàn Môi trường và Kỹ thuật Công nghiệp và Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) do ông Trần Văn Lượng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp làm Trưởng đoàn.

Trước đó ngày 27/6, người dân xã Nhân Cơ đã có phản ánh lên cơ quan chức năng về hiện tượng bột màu trắng từ Nhà máy Chế biến Alumin Nhân Cơ phát tán và bám trên cây trồng.

Theo báo cáo của Công ty nhôm Đăk Nông - TKV, tối 27/6 tại khu vực kho thành phẩm, trên đường ống dẫn bột alumin ra kho chứa có hiện tượng tăng áp, nên phải xả alumin vào bể chứa hở (kích thước: 3,8x4,2x0,85m) tại khu vực Nung hydrat kèm theo gió lớn đã làm bay bột alumin đến các vườn rẫy của một số hộ dân tại thôn 11- xã Nhân Cơ.

Sự việc được các hộ dân thôn 11 phản ánh đến UBND xã Nhân Cơ vào lúc 7h30 phút sáng ngày 28/6.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông đã phối hợp với chính quyền địa phương và Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tiến hành kiểm tra, xác minh.

Tại thời điểm kiểm tra vườn, rẫy của người dân thôn 11, xã Nhân Cơ (cách Nhà máy Alumin Nhân Cơ khoảng 700m) có bột màu trắng bám dính trên lá các cây trồng như cà phê, cà ri, cây mai….

Đoàn kiểm tra nhận định, phản ánh của người dân là đúng và bụi trắng bám vào cây trồng của người dân thôn 11 là alumin phát sinh từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ.

