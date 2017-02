TP.HCM:

TPBank tặng quà cho con em cán bộ chiến sĩ Hải đội 2

Hưởng ứng tinh thần tương thân tương ái, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã có hoạt động tặng quà tới con em cán bộ chiến sĩ thuộc Hải đội 2, thị trấn Cần Thạch, huyện Cần Giờ, TP.HCM nhằm tri ân những chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ bình yên nơi hải đảo.

Ông Khúc Văn Họa – Phó tổng giám đốc TPBank trao quà cho các em nhỏ thuộc Hải đội 2

Vừa qua, Sở VHTT&DL TP.HCM, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM và đại diện TPBank đã tổ chức đoàn thăm hỏi và tặng quà cho gia đình các chiến sĩ đang công tác tại Hải đội 2, thị trấn Cần Thạch, huyện Cần TP. Hồ Chí Minh. Tại buổi gặp mặt, ông Khúc Văn Họa, Phó TGĐ TPBank đã trao tận tay hơn 100 suất quà cho con em cán bộ chiến sĩ thuộc Hải đội nơi đây.

Với hành động thiết thực này, Đại tá Nguyễn Duy Thắng đã thay mặt cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng nói lời cảm ơn tới TPBank. Ông Thắng cho biết: “Hoạt động này đã góp phần chia sẻ khó khăn và kịp thời động viên các cháu học tập, phấn đấu rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi đồng thời động viên cho cha mẹ các cháu an tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.”

Năm 2016, TPBank là một trong những ngân hàng có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội, cộng đồng như: tham gia tài trợ chương trình “Vì chủ quyền biển đảo”, chương trình “Mùa xuân cho em” do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức, đồng hành cùng chương trình “Chắp cánh ước mơ – Vượt sông hồ tìm chữ” do Trung ương Hội Khuyến học tổ chức nhằm giúp đỡ các em nhỏ trên những vùng bản xa xôi của Tổ quốc có điều kiện đến trường; tài trợ cho dự án 1 triệu cây xanh trồng mới đến 2020 do thành phố Hà Nội phát động và đã vinh dự được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao tặng bằng khen bởi các đóng góp tích cực và hiệu quả trong các phong trào thi đua của thủ đô…

Như Loan