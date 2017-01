MM Mega Market sẽ mở thêm 5 trung tâm mới mỗi năm

Sau công bố đổi tên thương hiệu từ Metro Cash & Carry Việt Nam thành MM Mega Market Việt Nam, Giám đốc điều hành hệ thống MM Mega Market Việt Nam Phidsanu Pongwatana chia sẻ những thay đổi lớn và chiến lược phát triển mạnh mẽ của thương hiệu mới.

Ông Phidsanu Pongwatana, Giám đốc điều hành hệ thống MM Mega Market Việt Nam



Ông có thể chia sẻ những điểm mới của MM Mega Market so với Metro Cash & Carry Việt Nam trước đây?

Chúng tôi muốn mang một mô hình mua sắm mới đến Việt Nam, đó là mô hình nhà kho hiện đại. Mô hình này trên thế giới đã phát triển, nhưng tại Việt Nam thì chưa có, bởi vậy, chúng tôi muốn mang đến trải nghiệm mua sắm mới cho khách hàng của mình. Khi đến MM Mega Market, khách hàng không chỉ đến mua sắm, mà còn cảm nhận một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Theo đó, chất lượng dịch vụ, sự đa dạng sản phẩm và an toàn thực phẩm là những yếu tố quan trọng nhất mà MM Mega Market sẽ mang tới cho khách hàng. Cụ thể, chúng tôi có sự cải thiện lớn về hình ảnh và cách bài trí các trung tâm, nhằm đem đến một không gian mua sắm hiện đại và thuận tiện cho khách hàng.

Về sản phẩm, chúng tôi sẽ phát triển mạnh nhiều sản phẩm như quần áo, dệt may và nhựa gia dụng, đồng thời tạo ra nhóm sản phẩm có giá trị cạnh tranh nhất trên thị trường. Về an toàn vệ sinh thực phẩm, chúng tôi sẽ đẩy mạnh kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm bằng cách phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và đẩy mạnh áp dụng QR code.

Trong suốt 14 năm tại Việt Nam, Metro chỉ phát triển 19 kho. MM Mega Market có kế hoạch mở rộng tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới không, thưa ông?

Xác định Việt Nam là một thị trường quan trọng tại Đông Nam Á và tin tưởng vào tiềm năng lớn của thị trường trên 93 triệu dân này, chúng tôi có kế hoạch phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Lễ khai trương Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam

Trước mắt trong 3 năm tới, bắt đầu từ năm 2018, cứ mỗi năm, chúng tôi sẽ mở thêm 5 kho mới, trước hết là ở Hà Nội và TP.HCM. Đồng thời, chúng tôi sẽ đầu tư xây dựng 2 trạm trung chuyển thịt tại hai thành phố này.

MM Mega Market chuẩn bị như thế nào cho kế hoạch mở rộng trên?

Chúng tôi đang đẩy mạnh hợp tác với các nhà cung cấp hiện tại, đồng thời tìm kiếm các nhà cung cấp mới để phát triển thêm nhiều sản phẩm phục vụ nhóm khách hàng chuyên nghiệp (HORECA).

MM Mega Market đang hợp tác với hơn 70 hộ nông dân ở Lâm Đồng với tổng cộng hơn 150 ha đất sản xuất rau củ đạt chuẩn VietGAP và đặt mục tiêu tăng diện tích đất sản xuất lên 250 ha. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, chúng tôi đang hợp tác tới 100 hộ nông dân và sẽ tăng lên 150 hộ trong thời gian tới, nhằm đảm bảo sản lượng thủy sản an toàn cung cấp cho khách hàng trên cả nước.

Đặc biệt, chúng tôi sẽ đầu tư mạnh vào trạm trung chuyển rau củ ở Đà Lạt và trạm trung chuyển cá tại Cần Thơ nhằm phục vụ không chỉ thị trường trong nước, mà còn xuất khẩu vào các thị trường trong hệ thống BJC ở các nước Malaysia, Lào, Campuchia, Myanmar, với những mặt hàng như cá, cải bắp, khoai lang Nhật…

Từ khi MM Mega Market hoàn thành việc chuyển giao hơn một năm nay, tốc độ tăng trưởng như thế nào?

Dù trong quá trình chuyển giao, nhưng năm qua, MM Mega Market đã đạt tốc độ tăng trưởng 7%. Trước khi sang Việt Nam, tôi đã điều hành ở một số thị trường khác trong khu vực. Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng kinh doanh Metro đã xây dựng trong vòng 14 năm cộng với sự đầu tư bài bản của Tập đoàn TCC, cùng kinh nghiệm mà tôi và ban quản lý công ty có được ở những thị trường bán lẻ khác, chúng tôi sẽ phục vụ tốt hơn khách hàng tại Việt Nam.

Nguyễn Thành