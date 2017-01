Người sở hữu thương hiệu khách sạn 6 sao bên bờ Hồ Gươm khởi nghiệp như thế nào?

Four Seasons là thương hiệu khách sạn được BRG Group lựa chọn cho Dự án khách sạn 6 sao đầu tiên bên bờ Hồ Gươm (Hà Nội). Gần nửa thế kỷ trước, Isadore Sharp – ông chủ của thương hiệu Four Seasons đã khởi nghiệp từ 1 khách sạn mini ở ngoại ô Canada.

Phối cảnh Dự án khách sạn Four Seasons Hà Nội.

Four Seasons Hà Nội

Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam (thành viên của Tập đoàn BRG) vừa động thổ khởi động dự án khách sạn 6 sao bên Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm của Thủ đô Hà Nội. Thương hiệu quản lý được BRG lựa chọn cho dự án là Four Seasons Hà Nội.

Chia sẻ về dự án Four Seasons Hà Nội, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG cho biết: “Đối với Tập đoàn BRG và Intimex Việt Nam, công trình này không chỉ đơn thuần là một dự án khách sạn mà là công trình mang nhiều tâm huyết và tình yêu của những người con của Thủ đô. Chúng tôi mong muốn dựng nên một công trình điểm nhấn cho Hà nội, một kiến trúc ấn tượng giúp nâng tầm cảnh quan mà vẫn giữ được những nét đặc trưng vốn có của khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Việc đưa thương hiệu đẳng cấp Four Seasons hiện diện tại đây quả thật không hề dễ dàng, chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian và tâm huyết trong quá trình thương thảo, đàm phán, thống nhất các ý tưởng kiến trúc… cũng như thuyết phục được sự đồng thuận của các bên liên quan. Với sự đồng hành của Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới Four Seasons, chúng tôi tin tưởng rằng công trình này sẽ trở thành một trong những biểu tượng mới của thành phố Hà Nội, xứng tầm với vị trí vàng tại khu vực Hồ Gươm - trái tim của thủ đô.”

Trong khi đó, ông Rainer Stampfer, Chủ tịch Vận hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Tập đoàn Four Seasons Hotels and Resorts chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng được cùng với Tập đoàn BRG phát triển khách sạn Four Seasons Hà Nội tại vị trí tuyệt đẹp sát bên hồ Hoàn Kiếm. Thủ đô Hà Nội có một bề dày văn hóa với những nét độc đáo cuốn hút riêng. Chúng tôi rất vinh dự được là một phần rất nhỏ của thành phố phát triển mạnh mẽ này”.

Tọa lạc ngay giữa trung tâm văn hóa của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, trên con đường Lê Thái Tổ, Four Seasons hướng ra Hồ Gươm cổ kính, nơi được coi là trái tim của Hà Nội, một biểu tượng có giá trị lịch sử và văn hóa hết sức sâu sắc đối với người Hà Nội. Đây cũng là khách sạn 6 sao đầu tiên tại Hà Nội. Từ nguồn cảm hứng kiến trúc Pháp cổ điển và các nét đặc trưng trong văn hóa Hà Nội, các kiến trúc sư của tập đoàn thiết kế quốc tế WATG đã dựng lên một khách sạn lãng mạn, hiện đại, sang trọng mà vẫn giữ được đường nét kiến trúc Pháp hài hòa với không gian tuyến phố cổ. Sự hiện diện của thương hiệu Four Seasons là một sự đảm bảo cho các tiện nghi, dịch vụ sang trọng, đẳng cấp quốc tế, thu hút các doanh nhân, du khách trong và ngoài nước, đồng thời góp phần tô điểm thêm cho cảnh quan kiến trúc khu vực Hồ Gươm thêm tráng lệ.

Four Seasons toàn cầu

Sảnh khách sạn Four Seasons tại Bangkok, Thái Lan.







Four Seasons hiện được biết đến là tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới (hiện có 47,5% vốn đầu tư của tỷ phú Mỹ Bill Gates). Hơn 40 năm trước, Isadore Sharp – ông chủ thương hiệu Four Seasons (khi đó 29 tuổi) mới đặt chân vào lĩnh vực kinh doanh khách sạn với một khách sạn mini vô danh. Bước khởi đầu của Four Seasons khiêm nhường bao nhiêu thì thành quả ngày nay lại lớn bấy nhiêu. Trên nền tảng một nhà nghỉ nhỏ tại một thị trấn ngoại ô Toronto, Isadore Sharp đã xây dựng thành công chuỗi khách sạn 5 sao Four Seasons hotel với tổng cộng 102 khách sạn tại 43 quốc gia trên toàn cầu và chỉ sở hữu và vận hành tập trung duy nhất một thương hiệu khách sạn hạng sang.

Bước khởi đầu khiêm nhường

Isadore Sharp - ông chủ thương hiệu khách sạn Isadore Sharp

Sinh ngày 8/10/1931 tại Canada trong một gia đình gốc Do Thái nhập cư từ Palestine, Isadore Sharp có một bước khởi đầu rất khiêm nhường so với nhiều bạn cùng lứa. Trước khi cha của Isadore Sharp - ông Max Sharp - quyết định đầu tư kinh doanh nhà cũ bằng việc mua lại và tu sửa để bán lại, ông Sharp đã phải làm nghề phụ xây dựng tại các công trường với khoản thu nhập ít ỏi. Bất chấp hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngay từ khi Isadore Sharp còn nhỏ, cậu đã được bố tạo mọi điều kiện trong học tập.

Với nỗ lực học tập của bản thân, cuộc sống và sự nghiệp của Isadore Sharp thực sự thay đổi khi cậu thi đỗ vào khoa kiến trúc của Học viện Ryerson Polytechnical Institute ở Toronto, Canada. May mắn có đươc năng khiếu bẩm sinh đối với môn kiến trúc, Isadore Sharp luôn chứng tỏ vị thế là một học sinh xuất sắc tại khoa với số điểm đạt được luôn ở tốp dẫn đầu. Kết thúc khóa học, Isadore Sharp quay về phụ giúp công việc kinh doanh của bố. Chính những công việc đầu tiên này đã giúp Isadore Sharp tích lũy được kinh nghiệm kinh doanh thực tế và có điều kiện thực hành những kiến thức cho chuyên ngành kiến trúc của mình. Ý định thành lập khách sạn Four Seasons để kinh doanh cũng được khởi nguồn từ đây.

Mục tiêu bình dị mang lại thành công lớn

Trải qua vô số những khó khăn, vượt qua không ít những đối thủ sừng sỏ, Isadore Sharp không chỉ tạo ra bước đột phá trong sự nghiệp của cá nhân, mà ông còn tạo ra những thay đổi tích cực cho ngành công nghiệp khách sạn của Canada và thế giới. Sau gần 5 thập kỷ đưa Four Seasons đi từ thành công này tới thành công khác, Isadore Sharp thấy đã tới lúc chia sẻ với thế giới 5 bí quyết kinh doanh của mình.

Thứ nhất, quản lý là yếu tố then chốt. “Một nhà quản lý có thể làm được tất cả mọi việc mà không cần đến sự trợ giúp của cấp dưới chỉ có thể là chuyện hoang đường”, Isadore Sharp từng tâm sự. Trong hơn 4 thập kỷ, Isadore Sharp được vị nể bởi sự khéo léo và khả năng quản lý trong việc khuyến khích nhân viên cống hiến 110% khả năng của họ cho Four Seasons.

Trong suốt những năm tháng điều hành Four Seasons, Isadore Sharp không phút nào lơi là trong việc tạo cho mình hình ảnh mẫu mực và uy tín trước nhân viên. Mỗi lời nói, việc làm luôn được Isadore Sharp chú ý kỹ càng; nhờ đó, ông đã cảm hóa được nhân viên và thành công khi hướng họ tập trung mọi nỗ lực cho các mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Thứ hai, mục tiêu bình dị mang lại thành công lớn. Ngay từ khi mới được xây dựng năm 1960, Isadore Sharp đã từng tự hỏi mình Four Seasaon sẽ như thế nào và giấc mơ lớn nhất của mình là gì; và cuối cùng, ông cũng đã xác định rằng không có bất cứ ước mơ lớn nào ngoài những mục tiêu hết sức bình thường. Vì lẽ đó, Isadore Sharp luôn rất coi trọng và cố gắng thực hiện thật tốt bất kỳ một kế hoạch nào, dù là nhỏ nhất. Điều này được chứng minh qua chương trình đầu tư đầu tiên của Isadore Sharp vào việc mở rộng và nâng cấp dịch vụ của khách sạn.

Thứ ba, hết lòng phục vụ khách hàng, bạn không bao giờ phải hối tiếc. Đặc tính của chuỗi khách sạn sang trọng Four Seasons không gì khác ngoài hai chữ sang trọng. Tuy nhiên, sự sang trọng ở đây không chỉ được hiểu theo nghĩa thông thường như ta vẫn thấy. Đó không chỉ là sự tinh tế và thanh lịch trong kiểu dáng thiết kế nội và ngoại thất, mà “chúng tôi quyết định mang đến một khái niệm mới cho sang trọng hiểu theo nghĩa dịch vụ”, Isadore Sharp tâm niệm khi nhắc tới vai trò thiết yếu của khách hàng trong ngành kinh doanh khách sạn.

Cho dù ở đâu đi nữa, khách sạn của Four Season luôn có mức giá rất cao, thường cao hơn 20% so với giá của khách sạn đắt nhất trong vùng. Điều này không những chứng tỏ sự tự tin của Isadore Sharp, mà còn cho thấy uy tín của Four Seasons đã lớn tới mức nào đối với khách hàng khi vẫn duy trì được chính sách giá cao bất thường ấy.

Thứ tư, “Nguyên tắc vàng” là chìa khóa của thành công. Isadore Sharp không thuộc tuýp người cho rằng không có khái niệm đạo đức kinh doanh. Isadore Sharp luôn luôn tâm niệm “Nguyên tắc vàng” trong kinh doanh không gì khác ngoài triết lý “ứng xử với người khác theo cách mà bạn muốn người đó đối xử với mình”.

Không chỉ với khách hàng, Isadore Sharp vẫn luôn theo đuổi việc tạo ra một loại hình văn hóa dịch vụ dựa trên “Nguyên tắc vàng” đối với nhân viên trong doanh nghiệp. Nhưng làm cách nào để đạt được điều đó? Trước tiên, Isadore Sharp cho rằng phải cẩn trọng trong tuyển dụng. Ví dụ, trước khi có cơ hội được làm việc cho Four Seasons, người xin việc phải được sàng lọc qua tới năm cuộc phỏng vấn.

Thứ năm, tận dụng triệt để lợi thế cạnh tranh. Mặc dù là một trong những thương hiệu thành công nhất thế giới nhưng hiện Four Season không sở hữu quá nhiều khách sạn như mọi người thường nghĩ. Nguyên nhân là do từ rất sớm, Isadore Sharp đã muốn xây dựng một mô hình quản lý khách sạn theo cách nâng cao quyền quản lý cho mọi người và không phụ thuộc vào quyền sở hữu. Isadore Sharp luôn tin rằng, với phương pháp hoạt động trên, tất cả mọi người, từ người rửa bát cho tới những chuyên gia hay nhà quản lý sẽ nâng cao ý thức quản lý chung đối với doanh nghiệp.

Quang Hưng (Tổng hợp)