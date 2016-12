Bình nước nóng Rossi lọt top 5 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích

Bình nước nóng Rossi Amore, sản phẩm cao cấp của Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã vinh dự nằm trong Top 5 của chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” lần thứ 7 vừa được tổ chức.

Đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành lên nhận giải thưởng.

Chương trình “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố tổ chức với mong muốn xây dựng hình ảnh doanh nghiệp uy tín về sản phẩm, dịch vụ, phong phú về chất lượng và nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và Quốc tế. Khởi động từ năm 2010, sau gần 7 năm triển khai chương trình đã thu hút được gần 800 lượt sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng bình chọn.

Chương trình bình chọn năm nay kéo dài từ ngày 15/11/2017 đến ngày 15/12/2017 với sự tham dự của 128 nhãn hàng đến từ 128 doanh nghiệp khác nhau được bình chọn dưới hai hình thức trực tuyến và trực tiếp tại tượng chân đài Cảm tử - thuộc khu phố đi bộ sầm uất nhất của Hà Nội.

Bình nước nóng Rossi Amore vinh dự là sản phẩm bình nước nóng duy nhất lọt vào Top 5 trong chương trình bình chọn.

Bình nước nóng Rossi Amore được sản xuất theo công nghệ Ý, tích hợp các tính năng ưu việt nhất của bình nước nóng thế hệ mới: Ruột bình bảo ôn được tráng men kim cương nhân tạo siêu bền, Tích hợp 5 chế độ an toàn với van an toàn xuất xứ từ Ý, bộ chống rò điện ELCB siêu nhậy, bộ ổn nhiệt nhập khẩu từ Pháp với 2 chế độ an toàn, khả năng chống cháy khô và bảo vệ thanh đốt và chế độ tự ngắt khi đạt nhiệt độ nên rất an toàn cho người sử dụng.

Bình nước nóng Rossi Amore đã được phòng thí nghiệm Cotherm của Pháp chứng nhận tiết kiệm tới 15% điện năng. Cùng với thiết kế đậm phong cách ý và những tính năng vượt trội này đã giúp bình nước nóng Rossi Amore ghi điểm trong lòng người tiêu dùng để giành thứ hạng cao trong đợt bình chọn này.

Top 5 giải thưởng Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích tiếp tục tô thêm mốc son mới trong bảng vàng thành tích với rất nhiều giải thưởng cao quý của Tập đoàn Tân Á Đại Thành trong năm 2016.

Được bình chọn trực tiếp bởi người tiêu dùng là thước đo chính xác, minh bạch nhất về chất lượng các sản phẩm sản xuất và cung cấp bởi Tập đoàn Tân Á Đại Thành. Các giải thưởng cao quý sẽ tiếp lửa nhiệt huyết và năng lượng cho toàn bộ nhân viên trong Tập đoàn đưa con thuyền Tân Á Đại Thành tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong năm 2017.

“Phồn vinh cuộc sống Việt” là sứ mệnh và mục tiêu dài hạn của Tân Á Đại Thành. Sản xuất và cung cấp các sản phẩm mang thương hiệu Việt với kiểu dáng và chất lượng tốt luôn là tâm nguyện theo sát toàn thể Ban lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên tập đoàn trong suốt hơn 20 năm xây dựng và phát triển Tập đoàn. Trước ngưỡng cửa hội nhập, Tân Á Đại Thành luôn tin tưởng các sản phẩm của mình sẽ có chỗ đứng vững chắc trong lòng người tiêu dùng, tự tin sánh ngang cùng các thương hiệu hàng đầu quốc tế.

Ngọc Trâm