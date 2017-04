Bóng đèn Điện Quang: Doanh thu và lợi nhuận quý I/2017 đều giảm

Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2017. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty trong quý I/2017 giảm lần lượt 20% và 21,6% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của HĐQT Điện Quang, lý do doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý I/2017 giảm do sức mua của thị trường giảm và cạnh tranh hơn năm 2016.

Ngày mai (30/4), Điện Quang sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 tại TP.HCM và trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu năm 2017 ở mức 1.050 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất giảm mạnh 40%, chỉ đạt 150 tỷ đồng. Mức cổ tức năm 2016 là 30% chia làm 2 đợt, đợt 1 trả trước 15% đã chi đầu tháng 12/2016, đợt 2 là 15% còn lại sẽ trả vào ngày 5/5/2017.

Kế hoạch doanh thu năm 2017 của Bóng đèn Điện Quang ở mức 1.050 tỷ đồng.

Theo Ban lãnh đạo Điện Quang, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện chiến lược 5 năm từ 2016 - 2020 với việc chuyển sự tập trung của Công ty vào thị trường nội địa và định hướng lại thị trường xuất khẩu. Mặc dù xuất khẩu không đạt được mục tiêu kế hoạch do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế khi doanh thu xuất khẩu chỉ đạt 15% so với kế hoạch, nhưng được bù lại thị trường nội địa tiếp tục duy trì sự tăng trưởng với mức tăng 21% so với năm 2015.

Ông Hưng xem đây là một tín hiệu tích cực thể hiện sự chuyển hướng kịp thời của Công ty trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt không chỉ trong mà cả ngoài nước. Sức ép cạnh tranh ở thị trường nội địa ngày càng lớn khi ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia vào ngành chiếu sáng điện tử LED với giá bán và chất lượng rất khác biệt. Năm 2017 là năm thứ hai trong hành trình 5 năm để chuyển mình từ doanh nghiệp sản xuất nguồn sáng sang doanh nghiệp chiếu sáng.

Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất của CTCP bóng đèn Điện Quang.

Để đạt được kế hoạch trên, năm nay, DQC sẽ tiến hành tìm kiếm thêm nhà cung cấp, ứng dụng nguyên vật liệu mới vào sản xuất nhằm giảm giá thành. Tăng năng lực cạnh tranh với mặt hàng sản phẩm LEG, đẩy mạnh phát triển các kênh phân phối và tăng cường khả năng bán hàng.

Đặc biệt, Công ty sẽ bắt tay lựa chọn nhà thầu xây dựng và kiểm tra, giám sát tiến độ xây dựng nhằm đảm bảo dự án tại Khu công nghệ cao quận 9, TP.HCM đi vào hoạt động đúng chất lượng và đúng thời hạn. Đến thời điểm này, Công trình về cơ bản đã hoàn tất các công tác thủ tục pháp lý công tác san lấp và dự kiến sẽ triển khai thi công xây dựng trong quý I/2017.

Tính đến cuối năm 2016, tại thị trường nội địa, sản phẩm Điện Quang được phân phối thông qua 5 kênh: Kênh bán hàng truyền thống với hơn 150 nhà phân phối, 15.000 điểm bán lẻ. Kênh tiêu thụ hiện đại thông qua hệ thống các trung tâm điện máy, siêu thị, nhà sách, cửa hàng tiện lợi. Kênh bán hàng trực tiếp cho các công trình, dự án (tăng trưởng 68% so với cùng kỳ). Kênh bán hàng trực tuyến trên Website (tăng trưởng 68% so với cùng kỳ). Kênh showroom. Với 4 trung tâm phân phối và bảo hành: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ. Thị trường xuất khẩu: Hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ: Venezuela, Đài Loan, Campuchia, Myanmar và Đông Nam Á, Trung Đông, châu Phi, Trung Nam Mỹ...

Hồng Phúc