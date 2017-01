Ca sỹ Tuấn Hưng lao vào dập lửa đám cháy nhà ở Đà Nẵng

Giọng ca 'Nắm lấy tay anh' được cộng đồng mạng khen ngợi vì hành động nghĩa hiệp.

Sáng sớm 16/1, một người bạn chia sẻ trên trang cá nhân đoạn video Tuấn Hưng đang ôm một đứa bé vỗ về sau khi dập lửa một đám cháy nhà tại Đà Nẵng. Người này cho biết: "Nam ca sĩ Tuấn Hưng nghĩa hiệp lao vào chữa cháy, giải cứu cho người dân thoát nạn vào lúc 2h30 sáng ngày 16/1. Lực lượng chức năng PCCC Đà Nẵng đã có mặt kịp thời. May mà không có ai bị gì hết!".

Tuấn Hưng ôm vỗ về đứa bé sau hành động dập đám cháy nhà ở Đà Nẵng.

Liên lạc với Tuấn Hưng, anh chia sẻ, khuya qua anh cùng nhóm bạn đang ngồi ăn đêm sau một show diễn ở Đà Nẵng thì nghe tiếng người dân la hét. Anh cứ tưởng có một nhóm người đánh nhau nhưng khi chạy đến nơi thì phát hiện ngôi nhà số 119 đường Hùng Vương - đối diện quán ăn bùng lửa dữ dội ở tầng 1. Trong khi mọi người không ai dám xông vào thì Tuấn Hưng chạy đi mượn bình cứu hỏa để dập lửa. Anh còn lấy những xô nước ở quán ăn để dập đám cháy.

Tuấn Hưng kể, trên tầng 2 của ngôi nhà có 3 bà cháu và một người giúp việc nhưng vì lửa cháy to, khói bốc lên nghi ngút nên không ai dám đi xuống. Khoảng 5-10 phút sau, lực lượng chức năng có mặt xử lý vụ cháy, 4 bà cháu mới được đưa xuống đường an toàn. Khi thấy bé trai nhỏ tuổi nhất run rẩy vì hoảng sợ, Tuấn Hưng đã ôm cậu bé để an ủi.

Cách đây không lâu, cựu thành viên Quả Dưa Hấu từng được cộng đồng mạng khen ngợi vì hành động đứng phân luồng giao thông khi gặp tình trạng tắc nghẽn tại ngã tư chân cầu Calmette (Sài Gòn).

Quỳnh Như (vnexpress)