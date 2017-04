Dự báo thời tiết hôm nay: Nắng trải đều trên 3 miền đất nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 15/4, Bắc Bộ trời khá nhiều mây do gió Đông Nam suy yếu, đưa ẩm vào, thời tiết mát mẻ, nhiệt độ không vượt quá 23 độ C.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Đến trưa và chiều, gió ẩm yếu đi vùng thấp phía Tây toả nhiệt lượng, nên toàn miền chuyển nắng, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên Phủ và Sơn La đồng loạt tăng lên cao nhất là 29 độ C.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nắng xuất hiện từ sáng sớm, thời gian nắng kéo dài suốt cả ngày, nhiệt độ từ 28-29 độ C.

Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Nam Bộ, một số nơi ở phía Đông Nam Bộ, khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 34-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Diễn biến thời tiết các vùng ngày 15/4 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 63-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57-95% Nhiệt độ thấp nhất từ 22 -25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 53-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)