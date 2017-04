Du lịch bội thu nhờ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hầu hết các doanh nghiệp du lịch đều có đánh giá khá khả quan về tình hình kinh doanh du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay mặc dù kỳ nghỉ này vẫn chưa thực sự bắt đầu.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc điều hành Vietrantour cho biết: “Nhờ lên kế hoạch xây dựng và chào bán sản phẩm từ tháng 3 nên các tour khởi hành dịp lễ 30/4 – 1/5 của Vietrantour theo kế hoạch ban đầu đã sớm khóa sổ, thậm chí công ty phải thương lượng với đối tác dịch vụ để tăng thêm số chỗ đối với một số tour ăn khách như cụm 3 hành trình Nhật Bản 6 ngày (tổng 300 chỗ so với hơn 200 chỗ ban đầu), tour Dubai – Abu Dhabi (tổng 70 chỗ so với hơn 50 chỗ ban đầu), Maldives (50 chỗ so với kế hoạch 30 chỗ ban đầu)…. Doanh thu tour dịp lễ 30/4 – 1/5 của Vietrantour ước đạt tăng trưởng từ 15 – 20% so với cùng kỳ năm ngoái.”

Cũng theo bà Huyền, đợt nghỉ lễ năm nay rơi vào cuối tuần, kéo dài đến 4 ngày nên khá thuận lợi để các gia đình tham gia hành trình du lịch ở các tour quốc tế tuyến xa, tour giải trí kết hợp mua sắm, tour nghỉ dưỡng biển nội địa có lịch trình từ 4 – 7 ngày.

Tâm lý tranh thủ đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 của khách du lịch đã đem lại kết quả kinh doanh khá tốt cho các công ty du lịch dịp này.

Trong khi đó, bà Vũ Thị Bích Huệ, Phó phòng Truyền thông - Marketing Công ty cổ phần Du lịch Hanoi Redtours cho biết, tính đến thời điểm này, Công ty đã hoàn thành 90% kế hoạch đề ra, chỉ còn một số tour nhận khách nhưng không nhiều.

Tương tự, ông Nguyễn Hồng Đài, Giám đốc Công ty du lịch APT cho biết, mặc dù công ty đã lên kế hoạch phục vụ khách từ đầu năm từ việc đặt vé vận chuyển, phòng lưu trú, nơi ăn uống, điều chỉnh tour tuyến đều được các công ty tính toán kỹ lưỡng, sát với thực tế. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, các tour bán trong dịp 30/4-1/5 đã cơ bản lấp đầy.

Đại diện phía công ty Fiditour cũng ước tính, lượng khách của Công ty dịp này sẽ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, còn với Vietravel Hà Nội, con số tăng trưởng dự kiến là 18% - 20%.

Theo các đơn vị lữ hành, giá tour trong dịp lễ năm nay không chênh lệch nhiều so với ngày thường do các công ty du lịch mở thêm nhiều tour mới, đa dạng hóa tuyến, điểm và ngày khởi hành nên hạn chế được phần nào hiện tượng du khách đổ dồn vào một tuyến, điểm nào đó, đẩy giá dịch vụ tăng đột biến.

Ghi nhận từ Vietrantour cho thấy, 3 tuyến tour được đánh giá là hot dịp 30/4-1/5 đều có giá khá phải chăng.

Cụ thể, các tuyến quốc tế xa như Israel, Maldives, Dubai – Abu Dhabi, tour châu Âu giá từ khoảng 30 triệu đồng. Trong khi, một số tuor mua sắm như Hong Kong, Singapore – Malaysia, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản lại có giá từ khoảng 10 triệu đồng. Với những tour nội địa như Đà Nẵng- Hội An 4 ngày; Nha Trang 4 ngày; Phú Quốc 4 ngày; Đà Lạt 4 ngày; Tuy Hòa 3 ngày giá chỉ khoảng từ trên dưới 5 triệu đồng.

Trong số các tour ở thị trường xa thì Dubai – Abu Dhabi là một trong những tour đắt khách nhất của Vietrantour tính đến thời điểm hiện tại bởi từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, lượng khách đăng ký tour này đã gần 1.000 lượt, riêng các lịch khởi hành trong tháng 3 của tour đã kín chỗ từ 2 tháng trước đó. Tiếp nối Dubai là cụm tour châu Âu với số lượng 5 – 6 đoàn khởi hành trung bình mỗi tháng bởi tour châu Âu đang được trợ giá từ các hãng hàng không 5 sao như Qatar Airways, Cathay Pacific, Singapore Airlines…

Maldives cũng là một ví dụ điển hình của tour “nóng” bởi không yêu cầu làm visa, mức giá trọn gói lý tưởng (chỉ tương đương với việc mua một vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Maldives, nối chuyến tại Singapore).

Ngoài ra, Trung Quốc với các tuyến cảnh điểm hấp dẫn như Thành Đô - Cửu Trại Câu – Nga My Sơn cũng thu hút rất đông du khách đăng ký bởi dịp lễ 30/4 – 1/5 lại là thời điểm tour này có giá thấp hơn gần 2 triệu đồng so với các thời điểm khác trong năm.

Năm nay cũng được dự đoán là năm lên ngôi của Tây An - Trịnh Châu – Khai Phong – Lạc Dương bởi hội tụ điểm đến cố đô hơn 3.100 tuổi Tây An với lăng mộ Tần Thủy Hoàng với hầm mộ đội quân đất nung khổng lồ chôn vùi cách mặt đất 5m thay vì những điểm đến quen thuộc và khá phổ thông với du khách Việt như Bắc Kinh – Thượng Hải.

Theo bà Huyền, các tour dịp nghỉ lễ năm nay của Vietrantour thậm chí có mức giá trọn gói rẻ hơn đến 30% so với thị trường.

Trong khi đó, Vietravel lại đánh vào tâm lý du khách với những tour mang đến những trải nghiệm mới lạ như Maldives hay Bali, Phuket, những hòn đảo du lịch thiên đường với hệ thống dịch vụ đẳng cấp không chỉ là lựa chọn của các ngôi sao hàng đầu thế giới. Tại đây, du khách sẽ không chỉ được tắm biển, dạo bộ trên những bãi biển đẹp, mà còn được tham gia rất nhiều hoạt động vui chơi sôi động, độc đáo, giữa không gian hoàn toàn tự do, biệt lập với giá từ 12 – 49.9 triệu.

Hay cũng là Trung Quốc nhưng điểm đến Phượng Hoàng cổ trấn, thành phố Chiangmai lại đem cho du khách trải nghiệm như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Hiện có khá nhiều du khách trẻ Việt Nam đang chọn nơi đây là điểm đến du lịch cho mình dịp 30/4-1/5 để cùng trải nghiệm lễ hội thả đèn trời với giá từ 11,9 triệu đồng/người….

Mặc dù vậy, do du lịch dịp 30/4-1/5 nên du khách sẽ không thể tránh khỏi tình trạng đông đúc, lộn xộn, do đó, lời khuyên của các công ty du lịch dành cho khách hàng ngoài việc đăng ký đi nhóm đông để có giá rẻ và lựa chọn những doanh nghiệp du lịch uy tín thì du khách nên chuẩn bị các trang phục chống nắng và tránh mưa như áo chống nắng, nón rộng vành, kính mát, dù nhỏ gọn… và các loại kem chống nắng, thuốc đặc trị khác.

Một lưu ý khác là du khách chỉ nên dùng thức ăn theo chương trình tham quan để tránh gặp phải các vấn đề tiêu hóa trong thời tiết đầu hè.

Nếu điểm du lịch là ở nước ngoài thì du khách cần tham khảo thông tin thời tiết, trang phục, lưu ý du lịch từ tư vấn viên, hướng dẫn viên có kinh nghiệm của các công ty du lịch để chuẩn bị hành trang hợp lý. Đặc biệt, hạn chế tách đoàn khi du lịch nước ngoài và tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn của hướng dẫn viên, trưởng đoàn để tránh các trường hợp bị lạc, bị phạt tiền… do vi phạm các quy định du lịch của nước sở tại.

Hải Hà