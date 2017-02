Tỷ phú Hoàng Kiều lọt top thảm họa thời trang thế giới vì chiếc quần hoa

Sau khi chia tay Ngọc Trinh, Hoàng Kiều vẫn quyết định tổ chức đêm nhạc “Tạ Tình” vào 4/2. Xuất hiện tại sự kiện, ông khiến mọi người bất ngờ với phong cách ăn mặc màu mè. Ở ngưỡng tuổi U80 nhưng vị tỷ phú này vẫn diện một chiếc quần hoa lòe loẹt, áo thun đỏ bên trong, khoác vest trắng bên ngoài khiến mọi người chỉ trích vì lựa chọn trang phục không phù hợp với lứa tuổi. Nhiều người cho rằng bộ đồ này hợp với phụ nữ hơn là dành cho đàn ông lớn tuổi.

Nghệ sĩ Chí Trung cũng đã từng lên tiếng về chiếc quần hoa của bạn trai cũ Ngọc Trinh. Anh đăng tải hình ảnh của tỷ phú Hoàng Kiều mặc chiếc quần hoa kèm theo chia sẻ: “Đề nghị ông trả em nó cái quần đi, chia tay rồi mà" khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Dù không chỉ rõ tên chủ nhân của chiếc quần lòe loẹt nhưng cư dân mạng có thể nhận ra người đang được nói tới là Hoàng Kiều.



Dòng trạng thái của nghệ sĩ Chí Trung



Không dừng lại ở đó, mới đây trang Lifestyles9 đã đăng tải hình ảnh Hoàng Kiều mặc chiếc quần hoa trong đêm nhạc “Tạ Tình” do ông tổ chức bên cạnh các nghệ sĩ có tên tuổi. Cùng với Justin Bieber, Lady Gaga, Kim “siêu vòng 3″, Katie Price.. Hoàng Kiều được đưa vào danh sách Fashion disasters of famous people in the world (Những thảm họa thời trang của thế giới người nổi tiếng).



Trang báo còn cho rằng vị tỷ phú dường như “mặc trang phục của vợ” và liệt kê doanh nhân vào danh sách “thảm họa thời trang”.



Là 1 trong những người Việt giàu nhất thế giới nhưng Hoàng Kiều lại có gu thời trang khó hiểu, thích trang phục lòe loẹt và thường không hợp tuổi.



Hoàng Kiều thích diện những trang phục có màu sắc nổi bật trước đám đông.