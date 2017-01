Bắt tạm giam cựu Chủ tịch, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín

Tối 10/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Toàn, cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín cùng 6 bị can khác.