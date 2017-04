Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công tác chuẩn bị Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác của Nhà nước, Ủy ban quốc gia về APEC vừa có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng về công tácchuẩn bị Tuần lế cấp cao APEC 2017 diễn ra từ ngày 6-11/11/2017 tại Đà Nẵng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Ủy ban Quốc gia APEC 2017 và lãnh đạo TP Đà Nẵng về Tuần lế cấp cao APEC 2017 cũng như các đơn vị liên quan. Ảnh: Hà Minh

Báo cáo với chủ tịch nước và các thành viên đoàn công tác, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 cho biết, Ủy ban Quốc gia APEC 2017 (gồm 5 Tiểu ban: Nội dung, Lễ tân, An ninh - Y tế, Vật chất - Hậu cần, Tuyên truyền - Văn hóa) đã chủ động, tích cực triển khai các công tác chuẩn bị về mọi mặt cho Năm APEC 2017, đặc biệt là chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao tại Đà Nẵng. Quá trình chuẩn bị diễn ra theo đúng lộ trình đề ra, bước đầu đạt kết quả tốt.

Qua Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan tại thành phố Nha Trang (tháng 2/2017), các nền kinh tế thành viên đánh giá cao, bày tỏ ấn tượng với công tác chuẩn bị và tổ chức chu đáo của Việt Nam về các mặt, từ nội dung, đến các vấn đề tổ chức, công tác an ninh, lễ tân, hậu cần...

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Đà Nẵng: "Đà Nẵng sẽ quyết tâm không để xảy ra bất kì sơ suất nào trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017". Ảnh: Hà Minh

Đối với Đà Nẵng, theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố cho biết Đà Nẵng đã thành lập Ban Tổ chức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng ban. Về tiến độ xây dựng các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, ông Tuấn cho biết hiện đang được gấp rút đẩy nhanh, bảo đảm hoàn thiện toàn bộ trong tháng 6/2017 để kịp đón đoàn tiền trạm của các nền kinh tế thành viên vào tháng 7/2017.

“Đà Nẵng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng không thể lớn hơn nữa cho sự kiện này và những cơ hội hết sức quý giá cho Đà Nẵng. Đà Nẵng sẽ quyết tâm không để xảy ra bất kì sơ suất nào trong Tuần lễ của sự kiện, đặc biệt vấn đề an ninh trật tự’- ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh thêm.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (bìa trái), Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 giới thiệu một trong các vị trí tổ chức các sự kiện APEC tại Đà Nẵng với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Hà Minh

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh rằng việc tổ chức năm APEC 2017 là một trong những trọng tâm đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ mới chứ không phải chỉ trong 2017.

Đây cũng là thể hiện đường lối đối ngoại chủ động và tích cực hội nhập của Đảng, Nhà nước ta; Đây cũng là cơ hội để chúng ta tăng cường ngoại giao đa phương và song phương với các nền kinh tế, với các đối tác trong khu vực và thế giới nhằm mamg lại lợi ích thiết thực với sự phát triển đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường thế giới.

Chính vì vậy, theo Chủ tịch nước, Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng phải tổ chức trọng thị, thành công năm APEC 2017.

“Yêu cầu đặt ra trong Bộ chính trị là chúng ta phải tổ chức trọng thị, chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức nhưng thể hiện đầy đủ tinh thần đổi mới năng động, hội nhập phát triển, mến khách và an ninh của Việt Nam chúng ta” – Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra hiện trường thi công khách sạn Sheraton Đà Nẵng. Ảnh: Hà Minh

Qua đó, Chủ tịch nước đánh giá cao công tác chuẩn bị của các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban quốc gia, các Tiểu ban, đặc biệt các thành phố đăng cai các sự kiện trong đó trọng tâm là Đà Nẵng đã chuẩn bị tích cực với tinh thần chủ động.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao sự tham gia của các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng sẽ góp phần phục vụ thành công của APEC 2017.

“Đồng hồ đếm ngược đã khởi động, cứ một ngày qua đi công việc lại hối thúc chúng ta hơn. Tuy đã làm được nhiều việc nhưng vẫn còn những công việc dang dở đáng lo. Có những dự án chưa hoàn thiện phần thô... TP Đà Nẵng cần sâu sát hơn, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch và chất lượng các công trình tổ chức các sự kiện APEC; chỉnh trang đô thị, an toàn thực phẩm, trấn áp tội phạm, không để xảy ra hình ảnh thiếu văn hóa, phản cảm với du khách”- Chủ tịch nước lưu ý.

“Tổ chức có thành công, nhiều thỏa thuận đạt được về nội dung có giá trị, nhưng mất an ninh, an toàn là không thành công” – chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nghe báo cáo tiến độ thi công công trình Trung tâm Báo chí quốc tế. Ảnh: Hà Minh

Qua đó, Chủ tịch nước chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, kể cả trên không, trên biển, trên đất liền. Phương án bảo vệ các địa điểm tổ chức sự kiện, phương án đảm bảo an toàn an toàn giao thông trong quá trình di chuyển...

Chủ tịch nước lưu ý công tác thông tin-truyền thông hết sức quan trọng. Phải làm sao để người dân chúng ra biết được năm nay chúng ta tổ chức APEC 2017 để người dân biết được ý nghĩa, tầm quan trọng của cả sự kiện và Tuần lễ cấp cao tại Đà Nẵng để tạo đồng thuận, đồng lòng, chung sức, ủng hộ, đề cao trách nhiệm, tự giác tham gia vào những hoạt động phục vụ năm APEC 2017 đối với các tầng lớp nhân dân...

Đồng thời, nghe báo cáo tiến độ thi công Dự án nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Hà Minh

Trước khi diễn ra buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ủy ban quốc gia về APEC 2017, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đi kiểm tra một số công trình phục vụ APEC Đà Nẵng 2017, như: Sảnh đón tiếp các Trưởng đoàn, phòng họp chính, địa điểm tổ chức Đối thoại của Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC) và Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp (CEO Summit)...tại Khu nghỉ dưỡng 6 sao InterContinental Danang; khách sạn Sheraton Đà Nẵng; Trung tâm Hội nghị Ariyana; công trình Nhà ga hành khách quốc tế- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm báo chí quốc tế...

Gia Minh