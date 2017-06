Có tài liệu nhà báo Lê Duy Phong đã nhận 200 triệu đồng của lãnh đạo một Sở ở tỉnh Yên Bái

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, ngày 16-6-2017, nhà báo Lê Duy Phong, Trưởng ban Bạn đọc, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đến Yên Bái và nhận 200 triệu đồng của ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư của tỉnh này.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến thông tin diễn biến điều tra ban đầu một số vụ việc đang được dư luận quan tâm

Sáng 28-6, tại cuộc họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm do Bộ Công an tổ chức, trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã thông tin việc Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ nhà báo Lê Duy Phong (Báo Giáo dục Việt Nam).

Theo Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, trong quá trình điều tra những dấu hiệu vi phạm pháp luật của nhà báo Lê Duy Phong, cơ quan Công an được biết ngày 16-6, nhà báo này đến Yên Bái đặt vấn đề với ông Vũ Xuân Sáng về việc đã phát hiện một số sai phạm của đơn vị và yêu cầu chi tiền. Trong buổi sáng và buổi chiều cùng ngày, ông Phong đã nhận được 200 triệu đồng.

"Đây mới chỉ là tài liệu, kết quả điều tra ban đầu do Công an Yên Bái thực hiện, xác định. CQĐT của Bộ cũng đã về Yên Bái để phối hợp, giám sát điều tra nhằm đảm bảo tính khách quan của vụ án", Trung tướng Đỗ Kim Tuyến cho biết.

Ngày 22-6, ông Phong bị bắt quả tang nhận một số tiền lớn của một doanh nghiệp

Như ANTĐ thông tin, ông Lê Duy Phong (SN 1985, quê quán Tĩnh Gia, Thanh Hóa), đã bị CQĐT - CATP Yên Bái bắt giữ hồi 12h45 ngày 22-6, khi có hành vi lợi dụng hoạt động báo chí để chiếm đoạt tài sản của một doanh nghiệp tại phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái. Thời điểm bị bắt, ông Phong đang là Trưởng ban Bạn đọc, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Trước đó, CATP Yên Bái nhận được tin báo của một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn về việc họ bị một số người xưng danh là nhà báo đe dọa phải nộp tiền bằng không sẽ viết tin, bài ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của doanh nghiệp.

Quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin, CATP Yên Bái đã bắt giữ Phong, khi đối tượng vừa nhận tiền của một doanh nghiệp. Bước đầu xác minh, CQĐT xác định Lê Duy Phong đã chiếm đoạt của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái số tiền lớn.

PV (ANTĐ)