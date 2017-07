Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa to đến rất to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày hôm nay (4/7), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió ở mực 1.500m nên ở Bắc Bộ đã có mưa, khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)

Tổng lượng mưa trong 30 giờ qua (tính đến 1 giờ ngày 4/7) phổ biến khoảng 30-60mm, một số nơi lớn hơn như Than Uyên (Lai Châu) 126mm, Sìn Hồ (Lai Châu) 84mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 149mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 159mm, Đình Lập (Lạng Sơn) 83mm.

Dự báo từ ngày 4-6/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng; riêng ngày và đêm nay ở Bắc Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, vùng núi Việt Bắc và khu Tây Bắc Bắc Bộ có nơi trên 150mm.

Khu vực Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, từ ngày 4-5/7, một đợt lũ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Hồng-Thái Bình với biên độ lũ lên từ 2-4m.

Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên thượng nguồn sông Đà và sông Gâm sẽ tăng nhanh với biên độ lũ lên từ 2000-3000 m3/s tại hồ Sơn La và 800-1000m3/s tại hồ Tuyên Quang.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng ở mức báo động 1.

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh như Lai Châu (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên), Sơn La (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Sông Mã, Sốp Cộp,Thuận Châu), Lào Cai (nguy cơ đặc biệt cao tại huyện Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng), Yên Bái (nguy cơ đặc biệt cao tại huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn), Hà Giang (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn, Bắc Mê), Cao Bằng (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Bảo Lạc, Hà Quảng, Trùng Khánh, Thông Nông). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Thời tiết các khu vực ngày 4/7 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm 68-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, độ ẩm 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây am cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Nguyên 58-96%, độ ẩm tại Nam Bộ 59-96%.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thắng Trung (TTXVN/Vietnam+)