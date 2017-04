Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mát mẻ, Trung Bộ hết nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày thứ Bảy (22/4), nhờ không khí lạnh cuối mùa tác động khiến Bắc Bộ mưa mát, Trung Bộ chấm dứt nắng nóng diện rộng.

Ở phía Bắc, khắp các tỉnh Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ được hưởng một ngày cuối tuần với tiết trời nhiều mây, mưa giảm rõ rệt, chỉ còn mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ giảm mạnh, khoảng 6 độ C so với sáng 21/4. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La giao động trong khoảng 22-25 độ C; riêng Điện Biên Phủ cao hơn, ở mức 28 độ C. Thay đổi thời tiết đột ngột dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, mọi người cần bổ sung dưỡng chất đề phòng các bệnh về xương khớp ở người già và bệnh hô hấp ở trẻ em.

Không khí lạnh ảnh hưởng xuống miền Trung gây mưa dông cho Bắc Trung Bộ từ đêm 21/4, mưa tiếp diễn sang ngày 22/4 nhưng giảm về lượng đã chấm dứt nắng nóng diện rộng cho khu vực này. Nhiệt độ cao nhất tại Thanh Hóa, Vinh vừa phải 26-27 độ C; tại Đồng Hới, Huế, vẫn khá cao là 31-33 độ C. Các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng nhưng chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và dông rải rác kèm nguy cơ xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 32-35 độ C.

Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng nhưng mức độ dịu bớt, không còn điểm nào lên tới 37 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác 34-36 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ còn có gió Đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sau đó gió giảm dần, sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh. Huyện đảo Hoàng Sa gió cấp 4-5, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Huyện đảo Trường Sa và vùng biển quanh các đảo Thổ Chu, Phú Quốc trời nắng, gió không quá cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10km, biển êm.

Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)