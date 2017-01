Gần 1.000 vụ vi phạm hải quan trong tháng giáp Tết

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2017 (tính từ 16/12/2016 đến 15/01/2017), toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 974 vụ việc vi phạm.

Thời điểm giáp Tết luôn là giai đoạn "nóng" về buôn lậu

Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 10 tỷ đồng; Số thu ngân sách đạt 9 tỷ 272 triệu đồng, HQ khởi tố 05 vụ án hình sự, Chuyển CQ khác khởi tố 01 vụ.

Một số vụ việc điển hình:

Ngày 14/1/2017, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hồ Chí Minh. Đội 5, Đội 6 - Cục Điều tra chống buôn lậu – TCHQ phối hợp với Phòng 1 - C47/Bộ Công an (đơn vị chủ trì) và các đơn vị bắt giữ 03 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ: 8 kg ma túy tổng hợp dạng đá; 08 điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan khác.Hiện C47 - Bộ Công an tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.

Vụ việc bắt giữ có liên quan đến tuyến đường trọng điểm về ma túy từ Trung Quốc qua biên giới các tỉnh phía bắc về nội địa Việt Nam.

Ngày 14/01/2016, Đội KS chống buôn lậu khu vực Miền Nam (Đ 3) – Cục ĐTCBL đã phối hợp với C46 – Bộ Công an bắt giữ 01 container của 01 doanh nghiệp hàng hóa NK khai báo trên tờ khai là Tấm lợp lấy ánh sáng.

Kết quả kiểm tra phát hiện hơn 1.000 thùng rượu ngoại các loại, 600 thùng sữa Ensure và 100 thùng bài tú lơ khơ. Trị giá ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Ngày 15/01/2017, Đội kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng phối hợp cùng Công an huyện Bảo Lạc, Đội 1- Cục Điều tra chống buôn lậu, Phòng PC 46 - Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ 01 vụ/01 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép.Tang vật thu giữ gồm 90.000 quả trứng gia cầm.

Ngày 18/01/2017, Chi cục HQCK Vĩnh Hội Đông – Cục Hải quan An giang phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Công an xã Vĩnh Hội Đông tuần tra kiểm soát phát hiện 01 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Hàng hóa vi phạm khoảng 40 tấn lúa hạt, chưa xác định được trị giá hàng hóa.

Ngày 20/01/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo – Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn, tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát Lào: UN-2628, tại địa điểm: Luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phát hiện 300kg pháo do các đối tượng thu giấu dưới gầm xắc xi của xe ô tô. do 02 đối tượng vận chuyển trái phép về Việt nam để tiêu thụ.

Chí Tín