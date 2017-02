Hành động vì Chính phủ liêm chính: Khởi đầu tích cực cho năm Đinh Dậu

Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động, các mục tiêu trong năm 2017 của Việt Nam được đánh giá là tương đối cao, nhưng nhiều tín hiệu kinh tế đang cho thấy xu hướng tích cực.

Một thông tin khá thú vị được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tiết lộ tại Phiên họp báo thường kỳ Chính phủ cuối tuần qua, đó là ngay trước kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu, Chính phủ đã xử lý nhanh vấn đề liên quan đến việc triển khai mở rộng dự án của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam tại Bắc Ninh trị giá 2,5 tỷ USD.

“Nhà đầu tư rất phấn khởi và tới đây sẽ công bố nhân dịp Bắc Ninh kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Câu chuyện về dự án của Samsung cho thấy quyết tâm xây dựng một Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đang thật sự trở thành hành động chứ không chỉ là khẩu hiệu đơn thuần.

Nhà đầu tư nước ngoài đã đặt niềm tin vào môi trường kinh doanh của Việt Nam. Tính đến ngày 20/1/2017, đã thu hút 175 Dự án FDI mới, với số vốn đăng ký đạt 1.243,8 triệu USD.

Sự cải thiện tích cực của môi trường kinh doanh Việt Nam được thể hiện qua niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài, bởi theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, tính đến ngày 20/1/2017, đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) thu hút 175 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 1.243,8 triệu USD, tăng 37,8% về số dự án và tăng 23% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, có 76 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 179,2 triệu USD.

Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn bổ sung đạt 1.423 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tháng 1/2017 ước tính đạt 850 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Điều này trái với những lo ngại trước đó về nguy cơ các nhà đầu tư ngoại rút vốn khỏi Việt Nam khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Tuy nhiên, TPP chỉ là một trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia, trong khi đó, “Việt Nam sẽ tiếp tục quá trình đổi mới, đẩy mạnh chuẩn bị trong nước, để bảo đảm thực thi có hiệu quả cam kết của các FTA mà Việt Nam đã và sẽ tham gia”, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết.

Cũng theo người đứng đầu Văn phòng Chính phủ, trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán 2017, giá vàng, USD không có biến động; lãi suất được giữ ổn định. Cung - cầu ngoại tệ được đảm bảo, cơ chế tỷ giá trung tâm tiếp tục phát huy hiệu quả giúp hạn chế cú sốc bên ngoài và giảm găm giữ ngoại tệ, ổn định tỷ giá. Hiện tượng này khác hẳn với các năm trước.

Chỉ số giá vàng tháng 1/2017 giảm 0,18% so với tháng trước; tăng 11,04% so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ số giá USD tháng 1/2017 giảm 0,07% so với tháng trước; tăng 0,55% so với cùng kỳ năm 2016.

“Có mua vàng, USD chẳng qua là người dân lấy may, chứ không phải tích trữ như trước”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định.

Các cơ quan chức năng cũng đã tăng cường các biện pháp điều hoà cung cầu, bình ổn thị trường giá cả. "Nhờ đó, dù tháng Tết, nhưng chỉ số CPI chỉ tăng 0,46%, không có đột biến về giá, không có hiện tượng găm hàng", đại diện Chính phủ đánh giá.

Mặc dù, Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam quý IV/2016 của Viện Nghiên cứu kinh tế và Chính sách (VEPR) nhận định mục tiêu tăng trưởng 6,7% cho năm 2017 là tương đối cao, nhiều dấu hiệu cho thấy lạm phát đang quay trở lại và mục tiêu lạm phát ở mức 4% cho năm 2017 là không dễ dàng, tuy nhiên, với những kết quả kinh tế - xã hội tháng 1/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, các mặt kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực.

Thủ tướng nhấn mạnh, qua 10 tháng hoạt động, Chính phủ nhiệm kỳ mới đã có được niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp. “Phải nhân niềm tin đó lên hơn nữa bằng các hành động cụ thể, đặc biệt phải tiếp tục việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động mạnh mẽ, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn”.

Với quyết tâm đó, sắp tới, Chính phủ sẽ rà soát, ban hành đồng bộ các quy định về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đặc biệt là các nội dung liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành…

Kỳ Thành