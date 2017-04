Kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội tăng trong tháng 4/2017

Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 của Hà Nội cho biết, Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước đạt 1.036 triệu USD, tăng 2,5% so tháng 3 và tăng 12,4% so cùng kỳ năm 2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, lũy kế đến hết tháng 4, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.603 triệu USD, tăng 10,6% so cùng kỳ năm 2016, trong đó xuất khẩu địa phương ước đạt 2.979 triệu USD, tăng 11,7%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 ước đạt 2.577 triệu USD, tăng 2% so tháng trước và tăng 23,7% so cùng kỳ; trong đó nhập khẩu địa phương đạt 1.156 triệu USD, tăng 1,7% và tăng 26,1%. Lũy kế 4 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 9.261 triệu USD, tăng 22,9% so cùng kỳ năm 2016; trong đó nhập khẩu địa phương đạt 4.098 triệu USD, tăng 21,6%.

Cũng theo báo cáo, trong tháng 4 này, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 4 ước đạt 182.014 tỷ đồng, tăng 0,4% so tháng trước và 6% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng mức bán lẻ và dịch vụ ước đạt 42.746 tỷ đồng, tăng 0,1% và tăng 5,7%. Lũy kế 4 tháng, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ ước đạt 730.088 tỷ đồng, tăng 7,1% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng mức bán lẻ ước đạt 170.480 tỷ đồng, tăng 7%.

Thu Trang