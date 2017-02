Lãnh đạo TP.HCM sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin

Chiều 3/2/2017, đoàn doanh nghiệp công nghệ thông tin do Hội tin học TP.HCM (HCA), Chi hội An toàn thông tin phía Nam (VNISA) và Liên minh doanh nghiệp gia công phần mềm Việt Nam (VNITO) dẫn đầu đã có buổi chúc tết và làm việc đầu năm với lãnh đạo UBND TP.HCM.

Trả lời Baodautu.vn về mục đích buổi làm việc, ông Phí Anh Tuấn, Phó chủ tịch HCA cho biết, đây là chuyến thăm kết nối đầu năm giữa cộng đồng doanh nghiệp Công nghệ thông tin (CNTT) với lãnh đạo TP.HCM

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phí Anh Tuấn cho biết, mục tiêu của HCA là kết nối DN lĩnh vực CNTT, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, thị trường, cầu nối giữa DN với chính quyền về CNTT, thứ nhất là đón nhận chủ trương để phổ biến cho các DN. Thứ hai là ghi nhận phản hồi, kiến nghị của DN để phản biện và góp ý cho các chương trình CNTT của Thành phố.

“Chúng tôi mong muốn trong năm 2017, hội viên HCA sẽ được tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực khác nhau của Thành phố đặc biệt là dự án Thành phố thông minh. Ngoài ra các DN CNTT cũng mong muốn tham gia nhiều hơn với vai trò tư vấn, phản biện các vấn đề CNTT của Thành phố, đặc biệt các dự án lớn, trọng tâm… vì tuy chỉ hoạt động tại TP.HCM nhưng HCA chiếm 70% lượng DN CNTT quy mô lớn trong cả nước” ông Tuấn chia sẻ.

.

Cùng chung quan điểm này, ông Ngô Vi Đồng, Chủ tịch Chi hội an toàn thông tin Phía Nam của Hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) cho biết, Hội viên VNISA cũng mong muốn tham gia tích cực hơn vào các dự án an ninh thông tin của TP.HCM đặc biệt trong bối cảnh mới.

Đoàn doanh nghiệp công nghệ thông tin chúc mừng lãnh đạo Thành phố



Ông Ngô Văn Toàn, Phó Tổng giám đốc Global Cyber Soft, Phó chủ tịch Liên minh VNITO cho biết, VNITO là Hiệp hội các DN gia công xuất khẩu phần mềm VN, mới thành lập tháng 3/2016, hiện nay quy tụ hơn 70 DN chuyên về gia công xuất khẩu phần mềm.

Một tin vui đáng mừng đầu năm 2017 là về lĩnh vực gia công phần mềm (ITO) Việt Nam hiện nay xếp hạng số 1 thế giới và TP.HCM và Hà Nội được xếp trong top 20 thành phố gia công phần mềm tốt trên thế giới (ITO). Đây cũng là lĩnh vực mang lại ngoại tệ nhiều và mạnh, nhưng lại không tốn quá nhiều nguyên vật liệu nên đây là thời cơ cho phát triển.

Tuy nhiên, để có thể phát triển mạnh, DN gia công phần mềm rất mong lãnh đạo Chính phủ và Bộ ngành quan tâm hỗ trợ điều chỉnh chính sách để tạo thuận lợi cho ngành phát triển. Năm 2017, VNITO sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về gia công phần mềm lớn nhất với sự tham gia của hơn 500 DN phần mềm lớn trên thế giới.

Sứ mệnh của VNITO trong năm 2017 được chúng tôi xác định gồm 3 điểm, thứ nhất xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia mạnh về gia công phần mềm trên thế giới. Thứ hai chung tay thúc đẩy phát triển nhân lực gia công phần mềm vì đây là nút thắt cổ chai hạn chế phát triển công nghiệp phần mềm. Thứ ba là cầu nối giữa DN gia công phần mềm với Chính quyền để phát triển mạnh hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, lãnh đạo Thành phố kỳ vọng rất nhiều vào sự đóng góp một cách tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng DN CNTT TP.HCM. “TP.HCM đang triển khai dự án đô thị thông minh, chúng tôi đang hướng tới sử dụng công nghệ giải quyết các vấn đề cốt yếu từ phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, điện nước, rác thải, vệ sinh an toàn thực phẩm (truy xuất nguồn gốc)… nói cách khác dùng công nghệ thông tin làm chìa khóa giải quyết các vướng mắc và động lực phát triển. Thứ hai, CNTT là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thành phố. Thứ ba TP.HCM rất quan tâm đến phát triển DN khởi nghiệp, nên chọn sự phát triển phù hợp, đúng tầm và điều kiện thì lĩnh vực CNTT là rất phù hợp, đúng tầm và điều kiện phát triển, nhân lực hiện tại của TP.HCM. Thành phố rất mong muốn nhận sự hợp tác của các DN CNTT. Do vậy tôi khẳng định “Chúng ta ở vai trò ngang bằng với nhau, các DN không phải xin thành phố, các DN chủ động và rất cần thiết với Thành phố. Thành phố phải đặt hàng các DN rất nhiều vấn đề để phát triển” ông Tuyến khẳng định.

Các DN nghiên cứu khảo sát tham gia lĩnh vực nào cần rất cụ thể, các DN cứ đăng ký lãnh đạo UBND sẵn sàn g dành thời gian cả ngày để lắng nghe và tìm giải pháp triển khai cụ thể “Quan điểm chúng tôi là nếu phải chọn một trong hai DN Việt Nam hay nước ngoài khi tư vấn hoặc cung cấp giải pháp. Chúng tôi sẵn sàng chọn DN Việt Nam nếu DN có đủ năng lực” ông Tuyến chia sẻ.

Thành phố vừa là thị trường, môi trường trải nghiệm cho các DN mạnh dạn ứng dụng các giải pháp CNTT. Do vậy rất mong các DN chủ động hơn nữa

Cũng theo ông Tuyến, trong năm 2017, Thành phố sẽ giao Sở TTTT lên kế hoạch để hình thành hội chợ để kết nối DN CNTT kết nối với chính quyền các cấp để DN giới thiệu các giải pháp xây dựng chính quyền điện tử để cùng phối hợp giải quyết các vấn đề xử lý rác, giao thông, quản lý điện… Thành phố sẵn sàng làm “cầu nối” để các DN có cơ hội tìm thị trường, khách hàng để kết nối.

Ông Tuyến cũng đề nghị HCA và các hội ngành nghề thông báo lịch sinh hoạt của các hội để lãnh đạo Thành phố cùng tham dự để kịp thời trao đổi, thống nhất và tìm cách giải quyết nhanh các vấn đề, vướng mắc của DN để DN thông thoáng trong hoạt động “Tôi xin khẳng định Chính quyền Thành phố rất cần DN, vì không có DN không thể có tăng trưởng kinh tế, không có phát triển. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Thành phố năm 2017 là 8,4%. đây là một chỉ tiêu cao, muốn đạt chỉ tiêu này thì vai trò DN đóng vai trò then chốt. Do vậy, Lãnh đạo thành phố mong mỏi, kỳ vọng và chờ đợi sự đóng góp của DN CNTT TP.HCN”, ông Tuyến khẳng định.

B.Giang